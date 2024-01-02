Кинологи рассказали, как вести себя с собаками во время запуска фейерверков

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Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский и инструктор-дрессировщик Ирина Швец рассказали, как себя вести с собаками, которые боятся фейерверков, а также дали советы, что необходимо предпринять, чтобы обезопасить животное. Об этом сообщает RT.
Уражевский отметил, что праздничные дни являются одним из самых проблемных периодов, так как из-за салютов множество собак теряются.
Уражевский добавил, что во время выгула в период Нового года собака обязательно должна быть на поводке, также ей следует закрепить бирку с номером телефона ее хозяина на случай, если животное все-таки убежит.
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«Животное нужно социализировать, ходить с ним в клуб, на площадки, с щенячьего возраста приучать к громким звукам. При наступлении праздников животных ни в коем случае нельзя брать на улицы, где пускаются петарды — овчарка, например, подбегает, воспринимает ситуацию как сигнал к выполнению команды «апорт» и бежит с петардой, это ужасно», — приводит слова эксперта RT.
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Екатерина Коршунова