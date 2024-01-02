Уезжающим на праздники дали советы по защите квартиры

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Опрошенные RT эксперты рассказали, как обезопасить квартиру, если вы уезжаете на новогодние праздники.
Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков порекомендовал договориться с соседями о том, чтобы они доставали почту и убирали брошюры, которые могут появляться на двери квартиры. По словам эксперта, следует попросить близких или знакомых о том, чтобы они посещали квартиру хотя бы один раз в два-три дня.
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков сообщил о необходимости отсутствия публикации какой-либо информации об отпуске в социальных сетях, так как это отличный источник данных о статусе владельца дома.
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«В доме или квартире установите систему защиты от протечек: управляемые краны и датчики протечки. Их также можно собрать самому, закупив необходимые компоненты в интернете. Поставьте, если ещё не стоит, пожарную сигнализацию», — приводит слова Пермякова RT.
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Екатерина Коршунова