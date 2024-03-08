«Восславление советской женщины или марш феминисток»: Откуда берёт своё начало 8 Марта

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko
Когда сугробы начинают таять, а птицы петь всё громче, россияне отмечают один из главных весенних праздников — Международный женский день.
Наверняка мало кто задавался вопросом — откуда вообще взялся этот праздник и почему его принято отмечать именно 8 Марта. Об этом, в беседе с «Радио 1», рассказал кандидат исторических наук Евгений Ломако.
Сперва историк напомнил, что нерабочим 8 Марта стало сравнительно недавно — в 1965 году. Тогда же, после длительного перерыва, был вновь объявлен нерабочим День Победы 9 мая.
По его словам, этот забытый всеми указ очень интересен именно потому, что в нём отмечается огромный вклад женщин в том числе в главную победу, одержанную Советским Союзом.
Однако, историк отметил, что предпосылки к установлению этого праздника появились гораздо раньше. Так, в конце февраля 1864 года работницы американской прачечной в Нью-Йорке устроили забастовку. Они требовали сокращения рабочего дня и увеличения жалования. Протесты завершились в первый день весны победой работниц, их требования были удовлетворены.
В 1910 году немецкий политический деятель, одна из основательниц Коммунистической партии Германии Клара Цеткин выступила на собрании Международного социалистического женского конгресса в Копенгагене с требованием установить Женский день в знак солидарности борьбы женщин за равные права. На собрании присутствовали 100 женщин из 17 разны стран, все они поддержали идею Цеткин. Так, уже в 1911 году первый Женский день отпраздновали в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.
Возвращаясь на Родину, впервые жительницы тогда ещё Российской империи вышли на митинг по борьбе за права женщин 2 марта 1913 года, а празднование первого Международного женского дня в России состоялось уже на следующий год — 8 марта 1914 года.
Читайте также:
Воробьёв поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей участника СВО
Общественник Шелищ обосновал высокие цены на цветы 8 Марта
Подмосковные спасатели креативно поздравили женщин с 8 Марта
Сперва историк напомнил, что нерабочим 8 Марта стало сравнительно недавно — в 1965 году. Тогда же, после длительного перерыва, был вновь объявлен нерабочим День Победы 9 мая.
«Президиум Верховного Совета СССР постановляет: В ознаменование выдающихся заслуг советских женщин в коммунистическом строительстве, в защите Родины в годы Великой Отечественной войны, их героизма и самоотверженности на фронте и в тылу, а также отмечая большой вклад женщин в укрепление дружбы между народами и борьбы за мир, — объявить в СССР Международный женский день 8 Марта нерабочим днем», — процитировал указ советских властей Ломако.
По его словам, этот забытый всеми указ очень интересен именно потому, что в нём отмечается огромный вклад женщин в том числе в главную победу, одержанную Советским Союзом.
Однако, историк отметил, что предпосылки к установлению этого праздника появились гораздо раньше. Так, в конце февраля 1864 года работницы американской прачечной в Нью-Йорке устроили забастовку. Они требовали сокращения рабочего дня и увеличения жалования. Протесты завершились в первый день весны победой работниц, их требования были удовлетворены.
В 1910 году немецкий политический деятель, одна из основательниц Коммунистической партии Германии Клара Цеткин выступила на собрании Международного социалистического женского конгресса в Копенгагене с требованием установить Женский день в знак солидарности борьбы женщин за равные права. На собрании присутствовали 100 женщин из 17 разны стран, все они поддержали идею Цеткин. Так, уже в 1911 году первый Женский день отпраздновали в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.
Возвращаясь на Родину, впервые жительницы тогда ещё Российской империи вышли на митинг по борьбе за права женщин 2 марта 1913 года, а празднование первого Международного женского дня в России состоялось уже на следующий год — 8 марта 1914 года.
«8 Марта – это праздник начала борьбы женщин за свои права», - подчеркнул Ломако.
Читайте также:
Воробьёв поздравил с 8 Марта жену и двух дочерей участника СВО
Общественник Шелищ обосновал высокие цены на цветы 8 Марта
Подмосковные спасатели креативно поздравили женщин с 8 Марта
Евгения Парфентьева