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Стало известно, сколько россияне тратят на содержание питомцев

«Выберу.ру»: Россияне тратят в среднем 5-8 тыс рублей на питомцев
03 июля 2024, 19:02
Фото: iStock/FamVeld

Фото: iStock/FamVeld

Исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.
При этом собаки обходятся в содержании дороже, чем коты, а регулярными издержками владельцев животных являются питание питомцев, игрушки, средства гигиены, уход за шерстью.

«Содержание домашнего питомца — это первоклассный тренажёр по развитию финансовой грамотности, особенно в условиях регулярного роста цен на товары для животных и ветеринарные услуги», — прокомментировала в беседе с Газета.ру директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.



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