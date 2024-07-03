Стало известно, сколько россияне тратят на содержание питомцев

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Исследование «Выберу.ру» показало, что россияне в среднем тратят по 5-8 тыс. рублей на содержание домашних животных.
При этом собаки обходятся в содержании дороже, чем коты, а регулярными издержками владельцев животных являются питание питомцев, игрушки, средства гигиены, уход за шерстью.
Ранее данные BestDoctor показали, что в России в первом полугодии этого года наблюдался рост числа страховок для сдающегося жилья.
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«Содержание домашнего питомца — это первоклассный тренажёр по развитию финансовой грамотности, особенно в условиях регулярного роста цен на товары для животных и ветеринарные услуги», — прокомментировала в беседе с Газета.ру директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.
Ранее данные BestDoctor показали, что в России в первом полугодии этого года наблюдался рост числа страховок для сдающегося жилья.
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Мелисса Тимофеева