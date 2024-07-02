Подмосковные ветеринары сказали, как помочь питомцу пережить жару

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Выгуливать питомцев в жару лучше рано утром и поздно вечером. Такой совет дали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья со ссылкой на специалистов Госветслужбы региона.
«Терморегуляция у животных не так эффективна, как у человека. Чтобы защитить питомца от перегрева, нужно всегда держать чистую и свежую воду в миске и иметь её при себе на прогулках. Выгуливайте питомца в ранние утренние или поздние вечерние часы, когда солнце не столь активно», – сказали ТАСС в пресс-службе.Дома для охлаждения воздуха можно использовать кондиционер или вентилятор, либо проветривать помещение.
«Если питомец испытывает недомогания, необходимо переместить его в тень или в прохладное место, дать попить, промочить водой комнатной температуры голову, затылок, шею и лапы. Заторможенность, слюноотделение, шаркающая походка, одышка, вялость и тошнота – признаки теплового удара. При их появлении нужно сразу обратиться к ветеринару», – подчеркнули в пресс-службе.Жара пришла в Москву и Подмосковье в середине прошлой семидневки. По данным синоптиков, средняя суточная температура на этой неделе будут превышать климатическую норму на 6-8°С. Пик зноя придётся на среду и четверг, когда воздух в регионе раскалится до +35°С.
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