«Зимой животное может погибнуть»: кинологи рассказали о проблеме оставления собак ​на дачах

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Конец летнего сезона зачастую связан с появлением бездомных собак на участках за городом. В этот период животных, которых люди приютили на время, пока они жили на даче, оставляют на участках в одиночестве.
Подробнее о проблеме в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, большинство людей не осознает, что делая подобное «доброе» дело, они только ухудшают ситуацию.
Если хозяина найти не удалось, то постарайтесь найти питомцу новый дом, при этом необходимо принять взвешенное решение, сможете ли вы оставить его на время у себя или вам нужно найти ему передержку. Разместите объявления с подробным описанием собаки, предварительно добавив в него фотографию. Для размещения следует использовать все доступные ресурсы. Также можно связаться с волонтёрами и администраторами групп помощи животным.
Важно помнить, что решение взять собаку должно быть обдуманным, оно не должно ограничиваться временем года или обстоятельствами. Собака является другом навсегда, а не на время, пока есть комфортные условия.
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По его словам, большинство людей не осознает, что делая подобное «доброе» дело, они только ухудшают ситуацию.
«Если животное привыкает, что его кормят и заботятся о нем, ему будет сложно снова приспособиться к жизни на улице без хозяина, зимой животное может погибнуть, так как не сможет найти себе еду самостоятельно. Также такие безнадзорные животные могут сбиваться в стаи и представлять опасность для окружающих. Помогать безнадзорным собакам нужно правильно, не стоит проявлять мнимый гуманизм», — отметил Голубев.
Опасность оставления собак на дачахЕсли на участок прибилась собака, решение оставить ее у себя должно быть обдуманным и окончательным. Нельзя приютить животное на время дачного сезона, после чего бросить на произвол судьбы. Собака может сильно привыкнуть к человеку рядом, она понимает, что ей больше не нужно ежедневно искать себе пропитание. Оставляя такого питомца одного, люди обрекают его на смерть. Человек, который сделал «доброе дело» может стать причиной гибели животного, а также создать опасную ситуацию для общества.
Что делать, если вы нашли оставленную собакуЕсли вы нашли бездомную собаку за городом, будьте внимательны. Главное соблюдать безопасность: не подходить к животному сразу, от испуга собака может проявить агрессию. Если животное легко идет на контакт и доверяет человеку, следует разглядеть, есть ли на нем ошейник с указанным адресом хозяина. Не обнаружив адресника, попробуйте походить по ближайшим участкам, чтобы выяснить не убежала ли найденная собака.
Если хозяина найти не удалось, то постарайтесь найти питомцу новый дом, при этом необходимо принять взвешенное решение, сможете ли вы оставить его на время у себя или вам нужно найти ему передержку. Разместите объявления с подробным описанием собаки, предварительно добавив в него фотографию. Для размещения следует использовать все доступные ресурсы. Также можно связаться с волонтёрами и администраторами групп помощи животным.
Важно помнить, что решение взять собаку должно быть обдуманным, оно не должно ограничиваться временем года или обстоятельствами. Собака является другом навсегда, а не на время, пока есть комфортные условия.
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Екатерина Коршунова