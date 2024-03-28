Кирби: США передали РФ информацию об угрозе теракта перед трагедией в «Крокусе»

Фото: iStock/lucky-photographer
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что власти США пытались помочь предотвратить теракт в «Крокусе». Об этом он рассказал журналистам на онлайн-брифинге, пишет ТАСС.
Кирби решительно заявил, что перед атакой 22 марта США представили ясную и детальную информацию российским властям о террористической угрозе в отношении крупных собраний и концертов в Москве. Тогда же власти США предупредили своих соотечественников, находящихся в Москве, чтобы они воздержались от посещения общественных мест с крупным скоплением людей.
Президент РФ Владимир Путин тогда назвал предупреждения от США «попытками расшатать российское общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». Подобные сообщения также называли «бесполезным и ничтожным инфошумом».
В среду 27 марта глава МИД Италии Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки. Он подчеркнул, что власти США и стран Евросоюза публично говорят об этом с 8 марта.
Читайте также:
Глава МИД Италии призвал граждан страны не ездить в Москву
Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360
Премьер-министр Армении Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
«7 марта в 11:15 по московскому времени в соответствии с обычными процедурами по установленным каналам, которые применялись ранее много раз, правительство США передало предупреждение российским службам безопасности в письменной форме. В дополнение к этому на следующий день, 8 марта, мы опубликовали предупреждение, чтобы предостеречь американских граждан от посещения крупных собраний и концертов в Москве», — сказал Кирби.
В среду 27 марта глава МИД Италии Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки. Он подчеркнул, что власти США и стран Евросоюза публично говорят об этом с 8 марта.
Читайте также:
Глава МИД Италии призвал граждан страны не ездить в Москву
Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360
Премьер-министр Армении Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
Мария Федоровцева