Глава МИД Италии призвал граждан страны не ездить в Москву

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Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни порекомендовал соотечественникам повременить с поездками в Москву из-за террористической обстановки. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai2.
Вице-премьер озвучил, что впереди итальянцев ждут пасхальные каникулы. Он настоятельно призвал людей в этот период не выбирать пунктом назначения для своих путешествий столицу России.
Важно отметить, что подобные предупреждения поступали в начале марта и от властей США в адрес их сограждан, находящихся в России. Президент РФ Владимир Путин тогда назвал их «попытками расшатать российское общество и дестабилизировать обстановку внутри страны». Подобные предупреждения также называли «бесполезным и ничтожным инфошумом».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании. Количество убитых по официальным данным составляет 139 человек, количество пострадавших — 360.
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«Около миллиона итальянцев отправятся на пасхальные каникулы за рубеж, мы всегда говорили, что лучше отложить поездки в Москву и особенно, если кто-то уже в Москве, избегать мест большого скопления людей. Мы говорим это с 8 марта», – заявил Антонио Таяни.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании. Количество убитых по официальным данным составляет 139 человек, количество пострадавших — 360.
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Мария Федоровцева