Число пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» возросло до 360

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Количество пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» увеличилось до 360. Об этом сообщил ТАСС центр медицины катастроф.
Отмечается, что 11 детей числятся в общем количестве пострадавших. Ранее сообщалось, что во время теракта в «Крокусе» погиб Андрей Сыропятов — лидер студенческой организации, которая в итоге спасла сотни людей.
По последним данным, предоставленным Следственным комитетом РФ, во время трагедии в концертном зале погибли 139 человек. Большинство погибших задохнулись в дыму, который возник после того, как террористы подожгли разлитую горючую жидкость и вспыхнул пожар, охвативший всё здание.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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По последним данным, предоставленным Следственным комитетом РФ, во время трагедии в концертном зале погибли 139 человек. Большинство погибших задохнулись в дыму, который возник после того, как террористы подожгли разлитую горючую жидкость и вспыхнул пожар, охвативший всё здание.
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Екатерина Коршунова