Киргизия после запрета порнографии переживает бум в секс-шопах
Как сообщает Mash, спрос на секс-куклы, мастурбаторы и «духи для привлечения» вырос минимум в два раза после того, как парламент страны 25 июня принял закон о полном запрете порно.
Сайты с «клубничкой» заблокированы, и местные мужчины кинулись в офлайн к резиновым и «настоящим» женщинам. Владельцы секс-шопов ликуют, предлагая товары для утех и устраивая скидки. А вот продажа кассет и дисков с эротическим контентом была прекращена, а сами носители подверглись утилизации.
Пример Киргизии вдохновил и российского депутата Виталия Милонова, который поддержал инициативу. Он считает, что запрет порно — это уважение к женщинам и защита традиционных ценностей.
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