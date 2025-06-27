Киргизия после запрета порнографии переживает бум в секс-шопах

27 июня 2025, 14:56

Старые добрые кассеты и диски с пикантным контентом ушли в небытие

Фото: iStock / Natallia-Tolkacheva

Как сообщает Mash, спрос на секс-куклы, мастурбаторы и «духи для привлечения» вырос минимум в два раза после того, как парламент страны 25 июня принял закон о полном запрете порно.