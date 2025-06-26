«Только по знакомству»: в Москве раскрыли сеть подпольных азиатских клубов

26 июня 2025, 11:28

Подпольные караоке с русскими стриптизершами для азиатов обнаружили в Москве

Фото: iStock / Igor Sinkov

В Москве действуют подпольные азиатские караоке, ориентированные на гостей из Китая, Японии и Кореи. По данным SHOT, в таких заведениях русские девушки работают стриптизершами и компаньонками.