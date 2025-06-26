«Только по знакомству»: в Москве раскрыли сеть подпольных азиатских клубов
В Москве действуют подпольные азиатские караоке, ориентированные на гостей из Китая, Японии и Кореи. По данным SHOT, в таких заведениях русские девушки работают стриптизершами и компаньонками.
Попасть в караоке можно только по знакомству через менеджеров, используя китайскую соцсеть WeChat. Мужчины выбирают девушку для «совместного досуга» за 15 тысяч рублей. Девушки делятся на категории: «чай» (5 тыс. рублей) — флирт и стриптиз, «кофе» (20-25 тыс. рублей) — ночь с клиентом.
Секса в заведениях нет, он происходит за их пределами. Директор одного из караоке признался, что для клиента можно подобрать «подружку» на любой вкус. Девушки увеличивают свой доход за счет чаевых и активного предложения алкоголя клиентам.
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