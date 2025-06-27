Учительница совратила 14-летнего мальчика и занялась с ним сексом в классе во время перемены

27 июня 2025, 05:09

NYP: В США учительница склонила ученика к половой связи в классе во время перемены

Фото: iStock/S_Chum

Учительницу из Флориды арестовали за сексуальные отношения с 14-летним учеником. Женщина совратила ребенка, склонив его к сексу в классе. Об этом сообщает издание New York Post.