Учительница совратила 14-летнего мальчика и занялась с ним сексом в классе во время перемены
Учительницу из Флориды арестовали за сексуальные отношения с 14-летним учеником. Женщина совратила ребенка, склонив его к сексу в классе. Об этом сообщает издание New York Post.
32-летняя Сара Джакас, преподававшая в школе Corner Lake под Орландо, была заключена под стражу 23 июня. Поводом стало заявление 16-летнего ученика, который 10 июня рассказал полиции о сексуальных контактах с учительницей в период с декабря 2022 по апрель 2023 года.
Подросток признался, что один из инцидентов произошел прямо в классе во время перемены. Мальчик часто избегал столовой, поскольку ощущал неуверенность при разговоре со сверстниками. Со стороны учительницы он чувствовал поддержку, женщина разговаривала с ним и относилась с пониманием. В день изнасилования ученик вновь решил остаться в классе после споров с другими ребятами, однако Сара вдруг пошла на интимный контакт.
Также выяснилось, что женщина вела переписку с мальчиком, пока об этом не узнали родители подростка. Муж извращенной преподавательницы, узнав о ее действиях в отношении ребенка, пригрозил обратиться в полицию.
Джакас предъявлены обвинения по пяти пунктам, связанным с сексуальным насилием над несовершеннолетним. Школьная администрация отстранила ее от работы на время следствия.
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