Кириенко: президентские гранты получат проекты ДНР, ЛНР и Запорожской области

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Поддержку Фонда президентских грантов получит 12 проектов из ДНР, 8 из ЛНР, а также 4 из Запорожской области. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, информацию предоставляют РИА Новости.
Кириенко в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие общества рассказал, что одним из акцентов обучения являются некоммерческие организации освобожденных регионов. Наибольшую активность проявили в Донецкой Народной республики, где оказалось 12 победителей.
«64 проекта у нас победили на общую сумму 428 миллионов рублей... Увеличивается количество организаций — победителей прямо из самих освобожденных регионов», — отметил Кириенко.
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