Стало известно время заседания суда по делу Удальцова

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Стало известно время заседания суда по делу в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом «Радио 1» сообщила его адвокат Виолетта Волкова.
По словам защитницы, мера пресечения будет избрана на 12 января в 13 часов в Басманном суде. Судьёй по делу назначена Евгения Николаева.
Ранее следствие запросило арест лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова. Соответствующее ходатайство передано в Басманный суд Москвы.
Напомним, против координатора «Левого фронта» (общественное движение социалистов) Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма (205.2 УК) из-за поста, опубликованного обвиняемым в Telegram. Утром 11 января в квартиру активиста прибыли сотрудники правоохранительных органов и произвели обыск.
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Екатерина Шмакова