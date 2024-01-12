Концерт Лолиты в Омске отменили после доноса казаков

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Концерт исполнительницы Лолиты в Омске отменили после доноса общественников движения «Совет атаманов казачьего народа», об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Выступление Лолиты в Концертном зале Омска должно было состояться 14 марта.
Министерство культуры Омской области сообщило, что концерт певицы не состоится, потому что договор на аренду не был подписан.
Однако, ранее в интернте распространилось заявление местного движения «Совет атаманов казачьего народа». Общественники потребовали запретить Лолите выступление, заявив, что она пропагандирует разного рода сексуальные извращения. По их мнению, концерт необходимо отменить «в память о наших казаках, сложивших голову за святую Русь, защищая Донбасс».
Ранее концерты Лолиты были отменены в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.
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Министерство культуры Омской области сообщило, что концерт певицы не состоится, потому что договор на аренду не был подписан.
Ранее концерты Лолиты были отменены в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.
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Евгения Парфентьева