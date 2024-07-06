Кириенко: выставка «Россия» попала в десятку самых посещаемых мест планеты

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В топ-10 самых посещаемых мест планеты вошла международная выставка-форум «Россия». Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в рамках церемонии награждения участников мероприятия.
«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — сказал Кириенко.
Ранее организаторы события сообщали, что «Россию» увидели уже 18 миллионов человек. Выставка проходит на ВДНХ в столице до понедельника, 8 июля. Гости принимают участие в культурных мероприятиях, а также в насыщенной деловой и образовательной программе.
На выставке можно увидеть экспозиции со всех регионов РФ, ведущих федеральных ведомств, общественных организаций и корпораций.
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Никита Кротов