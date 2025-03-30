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Кирилл – Дери полоз 31 марта: какие сны должны вас насторожить и как избежать беды, народные приметы

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

31 марта в народном календаре отмечается день святого Кирилла, который известен как Кирилл – Дери Полоз. Этот праздник связан с приходом весны и активизацией природных процессов, что делает его важным для крестьян и земледельцев. О традициях, приметах и обычаях торжества расскажет «Радио 1».

История праздника

Святой Кирилл, живший в IX веке, стал известен как один из создателей славянской письменности. Вместе со своим братом Мефодием он трудился над распространением христианства среди славянских народов. Память о Кирилле и его вкладе в культуру и образование стала основой для празднования дня его памяти.

Название «Дери Полоз» связано с тем, что в это время года начинается активное движение змей и других рептилий. Слово «дери» в данном контексте может означать «собирать», а «полоз» — это один из видов змей. Таким образом, праздник символизирует пробуждение природы после зимней спячки.

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Традиции празднования

В этот день люди проводили обряды, направленные на защиту от змей и других вредителей. Считалось, что необходимо зажигать свечи и молиться святому Кириллу о защите от зла. 31 марта крестьяне начинали активно готовить землю к посевным работам. Это время для очистки полей от остатков прошлогодних культур и подготовки почвы для новых посевов. В некоторых регионах в этот день начинали сажать ранние овощи, такие как редис и зелень. Считалось, что, если посеять семена на Кирилла, они дадут хороший урожай.

Предки собирались вместе, устраивали праздничные угощения, пели песни и танцевали. Это способствовало укреплению общинных связей и созданию праздничной атмосферы.

Фото: iStock/Marat Sairanbaev

Приметы на Кирилла – Дери Полоз

  • Если 31 марта солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай. Холодная погода или снег могут означать, что весна будет затяжной.
  • Если домашние животные ведут себя спокойно и активно, это знак хорошего времени для работы на земле. Если же они проявляют беспокойство, стоит быть осторожными с посевами.
  • Если в этот день замечены первые змеи, это предвещает теплую и благоприятную весну. Однако если змеи появляются слишком рано, это может означать неожиданные заморозки.
  • Если начинают распускаться цветы, это знак того, что весна пришла окончательно, и можно ожидать хорошего урожая.

Чего категорически нельзя делать 31 марта

1. Работать в поле без молитвы: считается, что начинать работу на земле без молитвы святому Кириллу может привлечь неудачу. Поэтому перед началом любых работ необходимо обратиться к святому с просьбой о помощи.
2. Ссориться и конфликтовать: в этот день не рекомендуется вступать в споры и конфликты. Ссоры могут привлечь негативные энергии и испортить атмосферу праздника.
3. Игнорировать приметы: не следует пренебрегать народными приметами относительно погоды и поведения животных. Это может привести к ошибкам в планировании сельскохозяйственных работ.
4. Заниматься тяжелыми физическими нагрузками: в этот день лучше избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно связанных с тяжёлой работой на поле.

В ночь с 30 на 31 марта может присниться яркий и красочный сон. Это значит, что это хороший знак, указывающий на то, что вы находитесь на верном пути. Главное, теперь с него не свернуть. А вот мрачное сновидение может предупреждать о проблемах и неприятностях.

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#приметы
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Экономист Балынин: В апреле пенсии вырастут у двух категорий российских граждан
30 марта 2025, 10:09

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В апреле увеличенную социальную пенсию получат те граждане, у которых не были сформированы пенсионные права на назначение страховой пенсии. Выплата для них увеличится на 14,75%.
О этом в разговоре с Российской газетой рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, благодаря этой индексации средний размер социальной пенсии в 2025 году вырастет почти на две тысячи рублей и составит 15,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля вырастут пенсии у тех граждан, кому в марте исполнилось 80 лет, продолжил эксперт. Он обратил внимание, что с учётом индексации пенсии таких юбиляров увеличатся почти на треть. Балынин напомнил, что в феврале было принято решение об увеличении процента индексации до 9,5%.

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#пенсии
#эксперт
#рф
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Украинцы массово распродают в Интернете гуманитарную и военную помощь
30 марта 2025, 09:05

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Украинцы массово распродают через Интернет иностранную гуманитарную и военную помощь. На продажу предлагаются даже каски, военная форма и сухие пайки.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию, полученную на основе анализа социальных сетей. Например, на специализированном сайте предлагается приобрести американские, шведские, норвежские, французские, канадские и польские сухие пайки. Причём некоторые предлагают в единственном экземпляре в качестве «сувенира с военных учений». Зато кое-кто готов поставить целые партии сухпайков и даже под заказ.

Кроме того, на сайте можно приобрести иностранную форму, спальные мешки, противогазы, шлемы, раскладные кровати, складные печки, офицерскую канцелярию и даже литературу стран НАТО.

Продавцы подтверждают оригинальность происхождения предлагаемых изделий фотографиями специальных маркировок и номерными бирками. Кроме военного снаряжения, украинцы распродают и гуманитарную помощь европейских стран, например, подгузники, причём как одноразовые, так и многоразовые.

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#украина
#интернет
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Верховный суд РФ обязал родителей вносить платежи по ЖКХ за детей до 18 лет
30 марта 2025, 07:48

Фото: istockphoto/mactrunk

Родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих несовершеннолетних детей даже в том случае, если они не живут вместе. Такое решение озвучено в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.
Прецедентом стал случай судебного разбирательства товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Томске с одним из его членов, сообщает РИА Новости. Он не вносил коммунальные платежи и взносы на капитальный ремонт на протяжении пяти лет, поэтому накопил долг в сумме 445 тысяч рублей.

Руководство ТСЖ подало на должника в суд, который частично удовлетворил иск заявителя, взыскав долг с жильца и его матери. Однако позднее дело дошло до Верховного суда, который обратил внимание на то, что должник был несовершеннолетним, а значит взыскивать задолженность следует с его родителей. Материалы дела отправили на пересмотр.

«В случае, если собственником жилого помещения или его доли является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания», — поясняется в определении коллегии Верховного суда.

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#капитальный ремонт
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#новости
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ГАИ: в 2024 году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП
30 марта 2025, 06:26

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

В Госавтоинспекции МВД России сообщили, что в прошлом году мужчины в пять раз чаще женщин попадали в ДТП. Данные ведомства передают РИА Новости.
Как оказалось, в прошлом году произошло свыше 96 тысяч аварий с мужчинами. При этом женщины попадали в ДТП более 18 тысяч раз. В сравнении с 2023 годом, число аварий с мужским полом выросло на 4,5 тысячи случаев. Количество ДТП с женщинами увеличилось на 1,2 тысячи.

Ранее сообщалось о намерении национального автомобильного союза России запретить автодилерам навязывать дополнительные услуги клиентам. Соответствующее письмо было направлено на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

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В России могут появиться памятные монеты в честь СВО
Депутат Аксаков: в России могут выпустить памятные монеты в честь СВО
30 марта 2025, 06:11

Фото: iStock/KeVeR

В России могут выпустить памятные монеты в честь СВО. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией», — заявил Аксаков РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет высказался о шансах проведения новой волны мобилизации в России. Это было сделано после слов президента РФ Владимира Путина о ротации военнослужащих, которые первыми оказались в зоне СВО.

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