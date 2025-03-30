Кирилл – Дери полоз 31 марта: какие сны должны вас насторожить и как избежать беды, народные приметы

Фото: iStock/Kalina Ravutsova
31 марта в народном календаре отмечается день святого Кирилла, который известен как Кирилл – Дери Полоз. Этот праздник связан с приходом весны и активизацией природных процессов, что делает его важным для крестьян и земледельцев. О традициях, приметах и обычаях торжества расскажет «Радио 1».
История праздникаСвятой Кирилл, живший в IX веке, стал известен как один из создателей славянской письменности. Вместе со своим братом Мефодием он трудился над распространением христианства среди славянских народов. Память о Кирилле и его вкладе в культуру и образование стала основой для празднования дня его памяти.
Название «Дери Полоз» связано с тем, что в это время года начинается активное движение змей и других рептилий. Слово «дери» в данном контексте может означать «собирать», а «полоз» — это один из видов змей. Таким образом, праздник символизирует пробуждение природы после зимней спячки.
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Традиции празднованияВ этот день люди проводили обряды, направленные на защиту от змей и других вредителей. Считалось, что необходимо зажигать свечи и молиться святому Кириллу о защите от зла. 31 марта крестьяне начинали активно готовить землю к посевным работам. Это время для очистки полей от остатков прошлогодних культур и подготовки почвы для новых посевов. В некоторых регионах в этот день начинали сажать ранние овощи, такие как редис и зелень. Считалось, что, если посеять семена на Кирилла, они дадут хороший урожай.
Предки собирались вместе, устраивали праздничные угощения, пели песни и танцевали. Это способствовало укреплению общинных связей и созданию праздничной атмосферы.
Фото: iStock/Marat Sairanbaev
Приметы на Кирилла – Дери Полоз
- Если 31 марта солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай. Холодная погода или снег могут означать, что весна будет затяжной.
- Если домашние животные ведут себя спокойно и активно, это знак хорошего времени для работы на земле. Если же они проявляют беспокойство, стоит быть осторожными с посевами.
- Если в этот день замечены первые змеи, это предвещает теплую и благоприятную весну. Однако если змеи появляются слишком рано, это может означать неожиданные заморозки.
- Если начинают распускаться цветы, это знак того, что весна пришла окончательно, и можно ожидать хорошего урожая.
Чего категорически нельзя делать 31 марта1. Работать в поле без молитвы: считается, что начинать работу на земле без молитвы святому Кириллу может привлечь неудачу. Поэтому перед началом любых работ необходимо обратиться к святому с просьбой о помощи.
2. Ссориться и конфликтовать: в этот день не рекомендуется вступать в споры и конфликты. Ссоры могут привлечь негативные энергии и испортить атмосферу праздника.
3. Игнорировать приметы: не следует пренебрегать народными приметами относительно погоды и поведения животных. Это может привести к ошибкам в планировании сельскохозяйственных работ.
4. Заниматься тяжелыми физическими нагрузками: в этот день лучше избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно связанных с тяжёлой работой на поле.
В ночь с 30 на 31 марта может присниться яркий и красочный сон. Это значит, что это хороший знак, указывающий на то, что вы находитесь на верном пути. Главное, теперь с него не свернуть. А вот мрачное сновидение может предупреждать о проблемах и неприятностях.
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