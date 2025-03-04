Священник Павел Островский раскрыл истинное значение Великого поста

Павел Островский (фото: Telegram/pavelostrovski)
Воздержание в Великий пост нужно в первую очередь для того, чтобы проявить любовь к Богу и ближнему, а не ради самого воздержания. Об этом заявил настоятель Георгиевского храма в московском поселке Нахабино иерей Павел Островский. По его словам, 40 дней — большой отрезок времени, потому все люди, так или иначе, пост нарушают.
«Мы воздерживаем себя от чего-либо для того, чтобы проявить любовь к Богу и к ближнему. <…> Это не Богу нужно, это нам, людям, нужно учиться воздерживаться. И поэтому пусть каждый человек смотрит, по каким причинам и как ему этот пост выстраивать», — пояснил Островский в беседе с RT.В то же время доцент кафедры хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков рассказал о забытых крупах и кашах, которые можно употреблять в период Великого поста. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт указал на полбу, ячневую крупу и пшеничную крупу.
«Забытая многими старая добрая каша — результат переработки твердых сортов пшеницы, в которых содержится большое количество клетчатки. Пшеничная каша очищает организм благодаря неперевариваемым пищевым волокнам, снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает свертываемость крови, укрепляет стенки сосудов и нормализует уровень глюкозы в крови», — отметил Кандроков.Читайте также:
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