«Известия» перечислили последствия «голой вечеринки» для российских звёзд

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Журналисты перечислили последствия для деятелей шоу-бизнеса после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Звёзды теряют доходы и контракты.
«Известия» сообщают, что после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор» в обществе разгорелись споры о проведении таких мероприятий во время СВО.
Среди приглашенных на вечеринку были такие представители шоу-бизнеса, как Лолита, Оксана Самойлова и Джиган, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и многие другие.
Звёзды принесли свои извинения. Дима Билан, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак обратились к общественности. Но это, по всей видимости, не помогло.
Сразу после Almost Naked Party в отношении рэпера VACÍO начали административное производство по обвинению в пропаганде признанного в РФ экстремистским и запрещенного движения ЛГБТ.
Отменен концерт Лолиты в Барнауле, назначенный на 29 марта. Он должен был быть частью большого гастрольного тура, приуроченного к 60-летию артистки.
После скандала на афишах ремейка «Ивана Васильевича» вместо фото Киркорова разместили фото Павла Воли. Возможно, Киркорова вырежут и из праздничных телевизионных концертов. Выступление артиста отменили во МХАТе на корпоративе одной из крупных компаний.
Анастасию Ивлееву после вечеринки начала проверять налоговая служба. Также с блогером расторгли рекламные контракты.
СМИ пишут об отмене корпоративов певицы Анна Asti, которая выступала на вечеринке. А певицу Глюкозу продюсер Максим Фадеев хочет лишить права использовать творческий псевдоним.
Ранее отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал, который вызвала вечеринка в ночном клубе «Мутабор». Мужчина попросил прекратить травлю дочери. При этом родственники давно не общаются.
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Среди приглашенных на вечеринку были такие представители шоу-бизнеса, как Лолита, Оксана Самойлова и Джиган, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и многие другие.
Сразу после Almost Naked Party в отношении рэпера VACÍO начали административное производство по обвинению в пропаганде признанного в РФ экстремистским и запрещенного движения ЛГБТ.
Отменен концерт Лолиты в Барнауле, назначенный на 29 марта. Он должен был быть частью большого гастрольного тура, приуроченного к 60-летию артистки.
После скандала на афишах ремейка «Ивана Васильевича» вместо фото Киркорова разместили фото Павла Воли. Возможно, Киркорова вырежут и из праздничных телевизионных концертов. Выступление артиста отменили во МХАТе на корпоративе одной из крупных компаний.
Анастасию Ивлееву после вечеринки начала проверять налоговая служба. Также с блогером расторгли рекламные контракты.
СМИ пишут об отмене корпоративов певицы Анна Asti, которая выступала на вечеринке. А певицу Глюкозу продюсер Максим Фадеев хочет лишить права использовать творческий псевдоним.
Ранее отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал, который вызвала вечеринка в ночном клубе «Мутабор». Мужчина попросил прекратить травлю дочери. При этом родственники давно не общаются.
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Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери
Канделаки подтвердила пересъёмку финала фильма с Киркоровым
Агутин опроверг новость об отказе выступать на одной сцене с SHAMAN
Мария Фирсова