Официальный сайт Филиппа Киркорова заблокирован

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В России заблокировали официальный сайт Филиппа Киркорова.
Официальный сайт Народного артиста России оказался заблокированным. Сейчас при переходе на него можно увидеть надпись «Пожалуйста, зайдите позднее».
Неприятности у самых ярких российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». СМИ быстро окрестили мероприятие «голой вечеринкой», поскольку знаменитости появились на ней практически обнажёнными.
Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать. Депутат Государственной думы Дмитрий Гусев предложил вырезать всех засветившихся на празднике из эфира телеканалов, Хамовнический суд Москвы одобрил коллективный иск к Ивлеевой на сумму в один миллиард рублей, а самому Киркорову пришлось записывать видео с извинениями и заявлять, что на вечеринке он оказался случайно.
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Неприятности у самых ярких российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». СМИ быстро окрестили мероприятие «голой вечеринкой», поскольку знаменитости появились на ней практически обнажёнными.
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Евгения Парфентьева