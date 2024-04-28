Киркоров оказал непосредственное влияние на судьбу президента Зеленского

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российский певец Филипп Киркоров помог президенту Украины Владимиру Зеленскому начать карьеру в шоу-бизнесе, об этом звезда эстрады рассказал в интервью для программы «Новые русские сенсации».
«Вот ему хотелось стать звездой шоу-бизнеса, и вот он [заявил]: «Я так хочу в Россию, так хочу что-то сделать». И я убедил руководство телевидения взять его в ведущие», — поделился историей Киркоров.
Певец также рассказал, что очень удивлён тем, как изменились его отношения с комиком. Киркоров напомнил, что был одним из первых, на кого Зеленский наложил санкции. «Я не узнаю его», — сказал Киркоров о бывшей звезде КВН.
Напомним, в своё время Зеленский был одним из самых популярных комедийных артистов в России. Он исполнил роли в таких известных фильмах как: «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Служебный роман. Наше время» и многих других.
Читайте также:
Киркоров рассказал об отношении к изменявшей ему Пугачеве
Киркоров заявил, что Ани Лорак на Украине прошла «семь кругов ада»
Диджей Катя Гусева рассказала, что Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами
Евгения Парфентьева