Киркоров заявил, что Ани Лорак на Украине прошла «семь кругов ада»

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Певец Филипп Киркоров заявил, что украинские националисты устроили травлю Ани Лорак после Евромайдана. Об этом Киркоров сообщил в интервью с телеканалом НТВ.
Киркоров поделился, что в начале пути он помогал Ани Лорак покорить сцену. На Украине она смогла стать главной звездой.
Поп-король рассказал, что поддерживал исполнительницу в сложный период. По его словам, Лорак прокляли на Украине, но она смогла это выдержать.
Киркоров назвал Лорак прекрасной певицей и большим другом. Певец подчеркнул, что считает коллегу практически сестрой.
Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта. В настоящее время певица живет в России.
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