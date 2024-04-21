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Киркоров заявил, что Ани Лорак на Украине прошла «семь кругов ада»

Певец Киркоров заявил, что Лорак прокляли на Украине
21 апреля 2024, 13:46
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец Филипп Киркоров заявил, что украинские националисты устроили травлю Ани Лорак после Евромайдана. Об этом Киркоров сообщил в интервью с телеканалом НТВ.

Киркоров поделился, что в начале пути он помогал Ани Лорак покорить сцену. На Украине она смогла стать главной звездой.

Поп-король рассказал, что поддерживал исполнительницу в сложный период. По его словам, Лорак прокляли на Украине, но она смогла это выдержать.



Киркоров назвал Лорак прекрасной певицей и большим другом. Певец подчеркнул, что считает коллегу практически сестрой.

Ранее сообщалось, что украинская певица Ани Лорак подала документы на получение российского паспорта. В настоящее время певица живет в России.

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Киркоров бросил свою подругу посреди трассы
Диджей Катя Гусева рассказала, что Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами
21 апреля 2024, 08:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Экс-диджей певца Филиппа Киркорова и его близкая подруга Катя Гусева в интервью Марку Андерсону для Hi-Fi-стриминга «Звук» рассказала, как однажды поп-король бросил ее посреди трассы в Майами. Об этом сообщает Starhit.

Гусева сообщила, что несколько лет назад во время поездки в Майами Киркоров, чтобы выпустить пар после неприятного телефонного разговора, разогнал машину до скорости 120 километров в час, чем очень напугал ее, ведь Гусева боится быстрой езды на автомобиле из-за пережитой в детстве аварии.

По словам экс-диджея, исполнитель даже выезжал на встречную полосу. Гусева не смогла продолжать такую поездку дальше и попросила Киркорова остановить машину.

«И он реально остановился посреди трассы. Говорит, иди, куда хочешь», — рассказала девушка.

Ей пришлось обратиться за помощью к экс-директору Киркорова Геннадию Рыбаку — он приехал за ней и помог добраться до дома. С поп-королем Гусева не общалась несколько дней после этого инцидента.

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Мэтры отечественной эстрады высказались о Пугачёвой в честь её 75-летия
20 апреля 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российские представители музыкальной индустрии рассказали, как относятся к покинувшей страну Алле Пугачёвой.

В честь празднования её 75-го юбилея поэт-песенник Илья Резник, которому Пугачёва обязана своим успехом, заявил, что сопереживает певице. Он подчеркнул, что пожелал бы ей другой судьбы.

Однако сам Резник является патриотом России и не собирается общаться с предателями родины. Он выразил надежду на то, что Пугачёва в скором времени осознает свою ошибку, вернётся в Россию и покается перед народом.

Обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий указал на то, что Пугачёва ещё в 1990-е забыла о тех, благодаря кому получила популярность. Музыку для неё сочиняли такие великие композиторы как Александр Зацепин, Микаэл Таривердиев и Раймонд Паулс. Затем эта музыка соединялась со стихами выдающихся поэтов Ильи Резника, Марины Цветаевой и Леонида Дербенёва.

Нынешнее творчество певицы никак не сравнится с былым. Её последние немногочисленные композиции представляют собой, скорее, разухабистые застольные песни.

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов также в честь юбилея высказался об исполнительнице. По его словам, она оказалась в довольно трудной ситуации, поскольку давать концерты небольшим российским диаспорам за рубежом и гастролировать для большого зрителя в России – совершенно несопоставимые вещи.

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#алла пугачёва
#шоу-бизнес
#музыка
#концерт
#творчество
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Михалков высказался о покинувших Россию талантливых артистах
Михалков заявил, что ему жаль покинувших Россию талантливых артистов
19 апреля 2024, 18:50

Фото: сайт Кремля

Народный артист РСФСР, кинорежиссер Никита Михалков заявил, что ему жаль покинувших страну талантливых артистов. В качестве примера он привёл Семёна Слепакова*, признанного в России иноагентом.
На пресс-конференции, посвящённой открытию 46-го Московского международного фестиваля, который начал работу в эту пятницу, 19 апреля, знаменитый актёр и режиссёр сказал, что жалеет этих людей, потому что их талант был интересен и востребован на Родине, здесь их знали и любили зрители, а за границей они по большому счёту никому не нужны.

Михалков также отметил, что нельзя сравнивать людей, уехавших из страны после начала СВО, с волной «культурной эмиграции» начала прошлого века, когда на «философских» пароходах Россию покидали знаменитые врачи, писатели, учёные, музыканты. Эти люди были настолько велики, что их невозможно было уничтожить, а только выслать. За границей они продолжали создавать славу своей Родине, которую потеряли. А эти люди уехали сами, уехали из страны, где их любили, платили большие деньги, сказал режиссёр, добавив, что ему их совсем не жаль.

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#михалков
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Стало известно о состоянии Юрия Куклачёва
Сын Куклачёва заявил о постепенном выздоровлении артиста
19 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/Григорий Сысоев

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва Дмитрий заявил, что его отец постепенно идёт на поправку.
«Юрий Дмитриевич — это боец, и он потихонечку выздоравливает. Пока врачи никакой ни положительной, ни отрицательной информации не дают, очень всё сдержанно, операция была сложной, сейчас мы все молимся и надеемся на его выздоровление и ему в этом помогаем. Он уже переведён в общую палату, где комфортно и спокойно», — поделился в беседе с RT Дмитрий.

Ранее Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Он сообщил, что врачи провели ему операцию. Клоуну и дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. По его словам, во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

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#артист
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Максим Галкин* высмеял Джо Байдена
Максим Галкин* высмеял Джо Байдена, призвавшего Израиль не нападать на Хайфу
18 апреля 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Максим Галкин* в своем Instagram** высмеял заявление Джо Байдена, в котором американский лидер призывал Израиль не атаковать Хайфу, расположенную на его территории.
В опубликованном видео Галкин* иронично отреагировал на слова американского лидера, который таким образом выразил свою заботу о Хайфе.

«Что-то я за Хайфу переживаю», — заявил шоумен.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также высмеяла заявление Байдена, отметив, что оно было бы смешным, если бы американский президент не вмешивался в конфликты по всему миру, направляя миллиарды долларов и огромные объемы вооружений на войны.

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* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
** корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
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#пво
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Названа истинная причина решения Соколовского о продаже билетов на свою свадьбу
Продюсер Рудченко назвал продажу билетов на свадьбу Соколовского пиаром
17 апреля 2024, 22:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что продажа билетов на свадьбу певца Влада Соколовского является пиар-ходом.
Кроме этого, по мнению Рудченко, артист стремится таким образом и заработать на празднике.

«Есть две причины, почему Влад Соколовский открыл продажу билетов на свою свадьбу. Первое — это пиар-ход, привлечение внимания. Вторая причина — певец просто хочет заработать на своем ивенте. Он монетизирует не только свое творчество, но и саму возможность стать частью торжества. У пришедших будет шанс познакомиться, пообщаться», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Рудченко.

Ранее сообщалось, что Народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего 75-летия выпустила песню о любви «Я плачу». Слова и музыка были написаны пять лет назад композитором Леонидом Агутиным к его собственному 50-летию. Voice отмечает, что тогда Примадонна не смогла выступить с ним из-за болезни.

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Пугачева выпустила новую песню в преддверии своего юбилея
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#продажа
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Музкритик Бабичев посоветовал молодёжи суперпопулярную в 80-х группу
Музкритик Бабичев рекомендовал послушать Modern Talking
16 апреля 2024, 19:15

Фото: iStock/John Webb

Музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что российской молодёжи понравились бы хиты суперпопулярной в 1980-х года поп-группы Modern Talking.
«Если завирусить их треки в соцсети, показать, что под них можно снимать классные видосики, то, думаю, всё возможно. Если спустя годы делают кавер-версии, значит это хит. Сложно забыть композицию, когда она у тебя на слуху, новые артисты делают свои версии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее стало известно, что народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего 75-летия выпустила песню о любви «Я плачу». Слова и музыка были написаны пять лет назад композитором Леонидом Агутиным к его собственному 50-летию. Voice отмечает, что тогда Примадонна не смогла выступить с ним из-за болезни.

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#музыка
#соцсети
#молодёжь
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Звёздный хирург Хайдаров: Моя клиника функционирует
15 апреля 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Звёздный хирург Тимур Хайдаров опроверг сообщения о приостановке работы его клиники.
«Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует. Клиника работает, никаких официальных постановлений о приостановлении не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Хайдаров.

Ранее звёздный хирург Тимур Хайдаров не раз оказывался в центре скандала. В некачественно оказанных услугах его прежде обвиняли певицы Слава и Любовь Успенская. Кроме того, сотрудники Росздравнадзора провели проверки в клиниках, связанных с хирургом, и выявили ряд нарушений, об этом прежде сообщал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По информации портала, врачу может грозить штраф и приостановка деятельности.

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#проверки
#клиника
#хирург
#скандал
#шоу-бизнес
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Отчим актёра Никиты Кологривого служит в рядах ВСУ
15 апреля 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Семья актёра, снимавшегося в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никиты Кологривого живёт на Украине. Его отчим служит в рядах Вооружённых сил Украины.
Артист, известный не только ролями, но и скандалами, рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии, что регулярно созванивается с матерью, но видеться с ней не может, так как она живёт на Украине. Возможно, не добавляет простоты в общении то, что его отчим служит в рядах ВСУ, передаёт «Царьград».

«У неё муж военный украинский», — добавил Кологривый.

Совсем недавно актёр освободился после семидневного ареста, который отбывал за пьяный дебош, устроенный им в одном из баров Новосибирска. Выпив лишнего, он разделся до пояса и пытался укусить официантку. На суде Никита Кологривый признался, что сожалеет о своём агрессивном поведении и принёс извинения.

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