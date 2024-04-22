Киркоров рассказал об отношении к изменявшей ему Пугачеве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Известный российский артист Филипп Киркоров рассказал, как распался его брак с Аллой Пугачевой. Выступая в программе «Новые русские сенсации», артист рассказал, как думал, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увел его избранницу.
«Начал ее обхаживать и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Вся красивая сказка в одночасье закончилась», — рассказал певец в эфире программы.
Он добавил, что не сердится на бывшую жену, так как она отыскала свою вторую половинку.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров были женаты 10 лет, начиная с 1994 года. Их брак распался в 2005 году.
В настоящее время Пугачева замужем за Максимом Галкиным*.
Ранее, общаясь с прессой, продюсер Илья Саглиани сообщил, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию уже в этом году. По его словам, певица планирует зарегистрировать замок в деревне Грязь, чтобы избежать имущественных потерь мужа-иноагента.
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Александр Климов