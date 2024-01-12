«Не судите меня»: Киркоров нашел виновных в его наряде на «голой» вечеринке

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Певец Филипп Киркоров в своей новой песне «Слухи» попросил не судить его строго за участие в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.
В ответ на негативную реакцию публики, певец в новом треке выразил свои чувства и эмоции, связанные с ситуацией. Артист попросил не судить его за поступки и не верить всему, что говорят о нем.
Как сообщает «Московский комсомолец», в тексе композиции он говорит, что он всего лишь человек и просит город замолчать. Он также указывает, что в образе пеца на «голой» вечеринке виноваты «усталость и первый снег».
«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — поет Киркоров.Ранее сообщалось, что артист пожертвовал 5 миллионов белгородскому фонду «Синяя птица». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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