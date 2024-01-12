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«Не судите меня»: Киркоров нашел виновных в его наряде на «голой» вечеринке

Киркоров в новой песне назвал «виновных» в участии в «голой» вечеринке Ивлеевой
12 января 2024, 20:02
Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Певец Филипп Киркоров в своей новой песне «Слухи» попросил не судить его строго за участие в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

В ответ на негативную реакцию публики, певец в новом треке выразил свои чувства и эмоции, связанные с ситуацией. Артист попросил не судить его за поступки и не верить всему, что говорят о нем.

Как сообщает «Московский комсомолец», в тексе композиции он говорит, что он всего лишь человек и просит город замолчать. Он также указывает, что в образе пеца на «голой» вечеринке виноваты «усталость и первый снег».


«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — поет Киркоров.
Ранее сообщалось, что артист пожертвовал 5 миллионов белгородскому фонду «Синяя птица». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Омске назвали причины отмены концерта Лолиты
В Омске опровергли сведенья о том, что концерт Лолиты отменили из-за казаков
12 января 2024, 19:45

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Концерт Лолиты Милявской в Омске не состоится, та как договор на предоставление зала не подписали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на областное министерство культуры.
До этого стали известно, что казаки написали открытое письмо, где заявили, что выступают против пропаганды сексуальных извращений и не понимают кто додумался устроить концерт артистки, которая засветилась на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. После этого в соцсетях стала распространяться информация о том, что концерт певицы отменили из-за обращения казаков.

«По поводу проведения концерта Лолиты Милявской в Омске министерство культуры Омской области сообщает следующее. Договоренность об предоставлении площадки концертного зала в аренду для проведения данного мероприятия была достигнута еще полгода назад. Договор на предоставление зала подписан не был, билеты в кассах Омской филармонии не продаются», — заявили в областном Минкульте.


В ведомстве также отметили, что в ближайшее время концерт Лолиты в Омске проводиться не будет.

Изначально мероприятие было запланировано на 27 марта.

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#концерт
#казаки
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Киркоров пожертвовал пять миллионов белгородскому фонду «Синяя птица»
12 января 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский певец Филипп Киркоров пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Об этом сообщается в сообществе фонда во «ВКонтакте».
Отмечается, что артист сначала направил организации 2,4 миллиона рублей, а затем выделил ещё 2,6 миллиона рублей.

Сотрудники фонда выразили благодарность Киркорову, сообщив, что организация очень нуждалась в такой финансовой поддержке.

Потратить перечисленные средства планируется на пособия, необходимые для занятий материалы, оборудование актового зала и покупку новой мебели.

Ранее Киркоров сообщил, что передаст гонорар, полученный за участие в шоу «Новогодняя Маска», пострадавшим под обстрелами белгородцам.

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Звезда «Слова пацана» рассказал о своей новой роли
Актёр Зулькарнаев из «Слова пацана» сыграет аутиста в новом проекте
12 января 2024, 12:49

Фото: istockphoto/batuhan toker

Актёр Лев Зулькарнаев, который исполнил роль героя по кличке Зима в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сыграет в новом проекте подростка с аутизмом.
Этой новостью актёр поделился с NEWS.ru.

Лев Зулькарнаев будет сниматься в сериале «Она такая классная». Его герой, 18-летний аутист Леня находится под гиперопекой матери. Случайно он натыкается на порнофильм с участием актрисы Алексы Люкс. Парень влюбляется в неё, решает вместе с друзьями поехать в Санкт-Петербург и найти её.

«Это очень важная для меня работа. У меня там главная роль человека с аутистическим расстройством. Это кино — приключенческое роуд-муви, говорящее о том, как общество относится к людям с аутизмом», —рассказал Лев Зулькарнаев.
После выхода скандального сериала «Слово пацана» актеры, исполнившие главные роли, стали объектами обсуждения и повышенного внимания. Одним из артистов, на которого обрушилась популярность после съемок в картине, стал Никита Кологривый. Несмотря на главную роль в сказке «По щучьему велению», новый виток в его карьере произошел после участия в сериале о «казанском феномене».

Актер сделал ряд громких заявлений о своих коллегах по сцене. Кологривый высмеял Данилу Козловского, сыгравшего главную роль в фильме «Духless». По сюжету персонаж артиста владеет дорогим автомобилем, пентхаусом, является заядлым тусовщиком. Кологривый заявил, что на актера просто надели костюм и рассказали, что и как нужно говорить.

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#сериал
#актеры
#новости
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Стало известно, с кем будет драться Даня Милохин на турнире в Дубае
Даня Милохин выйдет на ринг против Аджмала Хана
12 января 2024, 12:18

Фото: istockphoto/S_Bachstroem

Российский блогер Даня Милохин встретится на боксерском поединке с Аджмалом Ханом на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.
Об этом сообщила пресс-служба турнира, разместив афишу поединка в социальных сетях.

Сейчас у Хана 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена). Это чуть больше, чем у Дани Милохина (3,1 млн).

Бой пройдёт 16 февраля.

Ранее TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц. Об этом он заявил в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нестабилен.

По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для тиктокера. Он позитивно смотрит на падение доходов.

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#блогер
#оаэ
#общество
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Концерты комика Белого* отменили в Таиланде и Индонезии
12 января 2024, 10:41

Фото: iStock/cookelma

Комик Руслан Белый* считает, что к отмене причастно российское консульство.
Baza пишет, что выступления в Таиланде было запланированы на 7 и 9 января, но концерты не состоялись. Также отменили концерт на Бали, который должен был пройти 11 января.

Тем, кто купил билеты, пришло письмо об отмене выступлений. Там уточнялось, что причина станет известна позднее.
Белый рассказал, что его устно попросили не проводить концерт, причину не объяснили.

По предположению комика, отмена случилась по политическим мотивам. Якобы сотрудники российского консульства обратились к таиландским властям с просьбой, чтобы «такие артисты как Белый не выступали». А перед концертом в Паттайе представители площадки попросили у комика сценарий выступления и дали подписать письмо, где он обязуется «не критиковать российскую власть».

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#таиланд
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#новости
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Телеведущая Кудрявцева рассталась с мужем из-за алкоголя
12 января 2024, 09:38

Фото: istockphoto/yacobchuk

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Telegram о расставании с супругом, 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым.
В браке пара прожила 10 лет.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Лера Кудрявцева.
Кудрявцева и Макаров заключили брак в 2013 году. Пара растила дочь Марию, которой в августе 2023 года исполнилось 5 лет.

Этот брак является третьим для телеведущей. Она была замужем за музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Вторым мужем Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов.

Сообщалось, что Игорь Макаров закончил профессиональную карьеру и сейчас ищет себя.

«На данном этапе уже я больше зарабатываю, потому что у мужа, к сожалению, закончилась профессиональная карьера. Хотя были годы, когда он зарабатывал много, а я меньше. А сейчас я зарабатываю, а он в поиске себя», — писала Лера Кудрявцева.
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#развод
#семья
#алкоголь
#новости
#шоу-бизнес
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Волочкова скрывается от долгов за ЖКУ на Мальдивах
Анастасия Волочкова ответила на претензии УК по долгам за ЖКУ с Мальдив
11 января 2024, 18:29

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Питерские коммунальщики выставили счёт экс-балерине Анастасии Волочковой за услуги ЖКХ в царских апартаментах на Итальянской улице в центре Санкт-Петербурга. Любительница шпагатов ответила им что они .... (обалдели - ред.), так живут совсем в другом мире, а вот она — на Мальдивах.
Таким жёстким образом Анастасия отреагировала на наличие у неё каких-то там коммунальных задолженностей, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». По информации ТСЖ, долг в размере 400 тысяч рублей танцовщица действительно оплатила ещё в прошлом году, однако за последние три месяца коммуналка вновь не оплачена, а счета за четырёхкомнатные хоромы около Русского музея отнюдь не маленькие.

Площадь апартаментов составляет почти 200 квадратных метров, уходящие ввысь потолки в квартире Волочковой расписывали мастера из эрмитажа, а стоит всё это сияние и блеск порядка 45 миллионов рублей.

Сейчас прима находится на Мальдивах, день отдыха по её словам обходится её всё в те же 400 тысяч рублей. При желании могла бы легко оплатить счета за питерские воду, свет и тепло. Но, как мы уже знаем из её слов, живём мы совсем в другом мире. Тут вам не здесь, одним словом.


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#тепло
#коммуналка
#свет
#санкт-петербург
#долги
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Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за гражданства Израиля
11 января 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Лолиту Милявскую могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру. Он требует проверить Лолиту из-за наличия у неё израильского паспорта.

Милявская никогда не скрывала, что имеет второе гражданство. Она неоднократно рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, которого выдворили в Израиль.

Однако проблемы у артистки могут появиться в случае, если она не уведомила МВД России о наличии у нее второго гражданства, поскольку по закону граждане должны в обязательном порядке сообщать об этом.

Если после проведения проверки выяснится, что Лолита не подала все необходимые документы в полицию, в её отношении могут возбудить уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства.

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#шоу-бизнес
#певица
#штраф
#гражданство
#израиль
#россия
#полиция
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Рэпер Vacio отверг обвинения в пропаганде ЛГБТ*
11 января 2024, 05:53

Фото: iStock/Venerala

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) ответил на обвинения в свой адрес в пропаганде ЛГБТ* в своём Телеграм-канале.
Исполнитель заявил, что никогда не являлся сторонником ЛГБТ*. Он объяснил своё появление на «голой вечеринке» в «Мутоборе» в одном носке желанием привлечь внимание.

«Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой», — говорится в публикации.

Vacio добавил, что во время пребывания в СИЗО обдумал своё поступок.

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*запрещенная в РФ экстремистская организация
#сизо
#лгбт
#рэп
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