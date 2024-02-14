«Вошел в ту дверь»: Мария Захарова о приехавшем в ДНР Филиппе Киркорове

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Народного артиста РФ, выступившего в военном госпитале в Горловке, поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения - он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», - написала она в своём телеграм-канале.
Хештег к этому посту #ТаДверь явно отсылает читателя к фразе самого Киркорова, который, говоря об участии в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, сказал, что "вошёл не в ту дверь".
Однако, у некоторых медийных персон этот поступок не вызвал уважения. Актриса, общественный деятель Яна Поплавская резко высказалась в адрес поп-короля,назвав его поездку «ложью и очковтирательством».
«Сколько энергии и сил приложено, чтобы обелить, отмыть Киркорова (...) Все, чтобы замылить историю с голой вечеринкой и втюхать народу, что Киркоров этого народа «достоин». «Достойный артист» от страха забыл слова своей песни и затравленно думал - как бы скорее вернуться в Москву. ДВА ГОДА ему было ПЛЕВАТЬ, но только когда прижало, он рванул... И кто объяснит - за одну эту поездку ему теперь обязаны дать концерты, эфиры и индульгенцию во всём? Никто из известных мне артистов не рассчитывал ни на какие блага, помогая бойцам и ездя на фронт! У них только одна цель и задача - поддержать наших ребят. А поездка Киркорова - это ложь, очковтирательство!», - написала Поплавская в своём телеграм-канале.
Как сообщало «Радио 1», ранее певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Организация планировала потратить перечисленные средства на оборудование актового зала, покупку новой мебели, на пособия и материалы, необходимые для занятий.
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