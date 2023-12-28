Стала известна причина смерти сценариста и поэта Арабова

Фото: iStock/jorgeantonio
Накануне в районе 5 часов вечера 69-летнему Юрию Арабову стало плохо, но рядом никого не оказалось.
Shot пишет, что Юрий Арабов два часа пролежал в своей квартире в московском районе Ростокино. Его тело обнаружила дочь.
Юрий Арабов дебютировал в кинематографе в качестве сценариста фильма «Одинокий голос человека» (1987 год). Он был постоянным соавтором кинорежиссёра Александра Сокурова. Он написал сценарии к двенадцати лентам режиссёра.
Юрий Арабов является лауреатом премии Каннского кинофестиваля, кинопремий «Ника» и «Золотой орёл».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге скончался 50-летний гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Об этом сказано на официальной странице музыканта Владимира Бурдина во «ВКонтакте». Музыкант умер вчера, 26 декабря.
Читайте также:
Умер сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Колбасов
На 95-м году жизни умер создатель пистолета Glock 17 Гастон Глок
Тело писателя-фантаста Жилича обнаружили в гостинице в центре Москвы
Юрий Арабов дебютировал в кинематографе в качестве сценариста фильма «Одинокий голос человека» (1987 год). Он был постоянным соавтором кинорежиссёра Александра Сокурова. Он написал сценарии к двенадцати лентам режиссёра.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге скончался 50-летний гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Об этом сказано на официальной странице музыканта Владимира Бурдина во «ВКонтакте». Музыкант умер вчера, 26 декабря.
Читайте также:
Умер сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Колбасов
На 95-м году жизни умер создатель пистолета Glock 17 Гастон Глок
Тело писателя-фантаста Жилича обнаружили в гостинице в центре Москвы
Мария Фирсова