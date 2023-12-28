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Стала известна причина смерти сценариста и поэта Арабова

Сценарист и поэт Арабов умер от острой сердечной недостаточности
28 декабря 2023, 12:10
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Накануне в районе 5 часов вечера 69-летнему Юрию Арабову стало плохо, но рядом никого не оказалось.
Shot пишет, что Юрий Арабов два часа пролежал в своей квартире в московском районе Ростокино. Его тело обнаружила дочь.

Юрий Арабов дебютировал в кинематографе в качестве сценариста фильма «Одинокий голос человека» (1987 год). Он был постоянным соавтором кинорежиссёра Александра Сокурова. Он написал сценарии к двенадцати лентам режиссёра.


Юрий Арабов является лауреатом премии Каннского кинофестиваля, кинопремий «Ника» и «Золотой орёл».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге скончался 50-летний гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Об этом сказано на официальной странице музыканта Владимира Бурдина во «ВКонтакте». Музыкант умер вчера, 26 декабря.

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#сердце
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Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
Собянин: общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
28 декабря 2023, 11:51

Фото: iStock/LeManna

Городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что на Рождество работа метро и МЦК будет продлена до 02.00 мск, а МЦД — до 03.00. При этом 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев будут осуществлять перевозки до 03.30 и 16 продолжат курсировать для горожан всю ночь.

Уточняется, что в метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения главы российского государства Владимира Путина. Аудиотрансляция будет доступна на эскалаторах и в вестибюлях станций.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году. Праздничные автобусы уже ​можно заметить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и Химках.

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#общественный минтранс
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Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Елка желаний»
28 декабря 2023, 11:45

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

Начальник УФСИН России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Александр Ветров исполнил мечту трехлетней Елизаветы из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.
Генерал-майор внутренней службы Александр Ветров в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» подарил девочке подвесные качели для развития вестибулярного аппарата.

«Лиза радостный и спокойный ребенок, однако с рождения имеются особенности в развитии. Она любит музыку, слушать детские песни, а еще щупать и рассматривать тактильные книжки. Лиза обожает кататься на качелях и каруселях, прыгать на батуте. Но из-за проблем с вестибулярным аппаратом пока только с нашей помощью», - поделилась мама Елизаветы.

Стоит отметить, что благодаря стараниям родителей и специалистов несколько месяцев назад Лиза начала самостоятельно ходить и сейчас с искренним интересом изучает окружающий мир. Помимо основного подарка мужчина подарил ей набор тактильных книжек-игрушек, сладости и фрукты.

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#уфсин
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Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье
28 декабря 2023, 11:35

Фото: Константин Семенец

Промышленная ипотека заработала в Московской области. Подмосковье стало первым регионом в РФ, где работала такая программа. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» рассказал, какие преимущества дает эта программа и на какие еще меры поддержки могут рассчитать те, кто решил открыть или расширить свой бизнес в Подмосковье.
«Эта практика «Лайт индастриал», промышленные ипотеки очень востребованы. Действительно, по объему мы самые большие, потому что спрос на готовые производственные помещения весьма высок. Особенно, когда ты платишь льготную ставку, когда тебе выгодно взять пятипроцентный кредит и приобрести в собственность цех, где можно планировать свой бизнес», — заявил губернатор.
Воробьёв пояснил, что раньше для открытия своего производства нужно было потратить годы и огромные деньги. Новые «Лайт индастриал» проекты появляются в Солнечногорск, и Жуковский и Подольск и в Химках.

«Это все готовые помещения, куда приходят инвесторы, куда устанавливаются станки, оборудование и начинается производственный процесс. Это рабочие места и налоги, поэтому мы в этом заинтересованы. Проект очень важный и пришелся, «пришелся ко двору», что называется, в Подмосковье», — отметил Воробьёв.
Кроме того, в Подмосковье наметили программу по строительству современных индустриальных парков, смотря на пример Москвы.

«Их будет порядка 10. Первый из них это Одинцовский городской округ, второй это Ленинский, третий это домодедово, где будут с нашим участием построены и производственные мощности и подведены дороги и инфраструктура», — заявил глава региона.
Этот проект позволит дополнительно создавать порядка 100 тысяч рабочих мест каждый год. В этом году было создано 70 тысяч рабочих мест.

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#подмосковье
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#предприниматели
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В Тюмени требуют отменить концерт Лолиты из-за участия в «голой» вечеринке
28 декабря 2023, 11:31

Фото: iStock/Sonate

В Тюмени активисты движения «Зов народа» требуют отменить концерт Лолиты из-за её участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, несмотря на то, что певица публично извинилась перед россиянами. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, к губернатору Тюменской области обратились активисты общественного движения «Зов народа». Они оказались возмущены тем, что руководство Тюменской филармонии никак не отреагировало на участие Лолиты в скандальной вечеринке. Уточняется, что там запланирован концерт певицы, который должен состояться 25 марта. При этом в продаже до сих поре есть билеты на него. При этом активисты не стали принимать публичные извинения Лолиты Милявской.

В настоящее время продажа билетов на концерт певицы уже приостановлена на курганское выступление Лолиты,кроме того, концерт в Барнауле вообще исчез из её графика.

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#сво
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Шантаж, скандал с наркотиками и публичный дом: причины смерти звезды «Паразитов»
Актер Ли Сон Гюн из «Паразитов» найден мертвым в машине в Сеуле
28 декабря 2023, 11:14

Фото: istockphoto/Jag_cz

Актер из корейского фильма «Паразиты», получившего премию «Оскар» Ли Сон Гюн найден мертвым в Сеуле. Известно, что в отношении артиста велось расследование. Правоохранители обвиняли Ли в употреблении запрещенных веществ. О загадочных обстоятельствах гибели актера и о скандальных фактах его биографии, расскажет редакция «Радио 1».

Звезда «Паразитов» найден мертвым в машине


Тело южнокорейского актера было найдено в автомобиле в парке Сеула 27 декабря. Прежде в правоохранительные органы обратилась супруга 48-летнего мужчины. Она рассказала, что нашла предсмертную записку после того, как Ли ушел из дома. Обстоятельства гибели артиста по-прежнему остаются неизвестны, его тело направлено на медицинскую экспертизу. Представители полицейского участка в настоящее время отказываются от комментариев.


Ли Сон Гюн: биография, фильмы


Ли Сон Гюн родился 2 марта 1975 года в Сеуле. С раннего детства он мечтал о карьере спортсмена и делал успехи в баскетболе. После окончания школы будущий актер устроился осветителем в драматический кружок. Однажды ему пришлось заменить товарища на сцене, после чего Ли принял решение о том, что готов посвятить свою жизнь актерскому мастерству.

Сначала Ли исполнял небольшие роли, снимался в рекламе, затем его талант был замечен крупными кинокомпаниями. За роль в фильме «Пхаджу» (2009) он был удостоен номинации «лучший актер». Уже через год он получил роль шеф-повара в сериале «Паста», которая принесла ему широкую известность в Южной Корее.

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Мировую популярность Ли обрел после исполнения роли богача мистера Пака в картине «Паразиты». Фильм получил несколько наград «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, в 2022 году южнокорейский актер был номинирован на премию «Лучший актер» на Международной премии «Эмми».

Ли был женат, супруги воспитывали двух дочерей.

Актер «Паразитов» Ли Сон Гюн: скандал с наркотиками


В последние месяцы Ли находился под следствием по делу о незаконном употреблении запрещенных веществ. Правоохранители неоднократно допрашивали актера. Последняя беседа со следователями длилась 19 часов. Ли уверял, что не принимал наркотики добровольно, но не исключал, что их могли ему подбросить или подмешать.

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Поводом к возбуждению дела против артиста стала распространившаяся информация о том, что он якобы неоднократно был замечен за употреблением запрещенных веществ. При этом Ли прошел несколько тестов, результаты которых были отрицательными.
Из-за того, что расследование в отношении актера продолжалось, ему запретили выезд из страны.

По некоторым данным, Ли мог стать жертвой наркоторговца, который шантажировал его и вымогал деньги.Обращение в полицию ожидаемого эффекта не принесло, и правоохранители возбудили дело против самого артиста. После смерти актера вскрылся еще один скандальный факт его биографии. Оказалось, что он был ВИП-членом закрытого мужского клуба. Об этом рассказала владелица публичного дома. Однако подтверждений ее словам нет.

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#расследование
#южная корея
#смерть
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Андрей Воробьёв рассказал о развитии транспортных проектов Подмосковья
28 декабря 2023, 10:58

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» рассказал, какие ключевые транспортные проекты были завершены в 2023 году.

«Темпы мы не можем сбрасывать, жителей становится больше, запросы на автобусные маршруты, на размер автобуса, на качество автобуса становятся выше. Это справедливо, это требования наших жителей. У нас порядка 10 тысяч автобусов работают в Московской области. Нам помогает МЦД, мы загружаем МЦД, делаем удобное транспортное сообщение до МЦД, потому что это выгодно, это дешевле, это быстрее. Это качественный транспорт, запрос огромный. Мы регулярно закупаем новый подвижной состав, открываем новые маршруты, нам есть к чему стремится. Мы видим большое количество жалоб, мы усиливаем техникой и думаем о выделенных полосах», — заявил Воробьёв.
Он также отметил, что правительство РФ поддержало вопрос по выделенными полосам на федеральных дорогах. Имея выделенную полосу, такие трассы как Горьковское шоссе, М-5 Урал, Ленинградское шоссе, транспортное сообщение становится более легким. За счет этого стало больше предсказуемости и удобств.

Глава Подмосковья заявил, что на качестве обслуживания сказывается выделенные полосы, дополнительный подвижной состав и оптимизация маршрутов, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

«Купить автобус этого недостаточно. Автобусом нужно грамотно управлять, создавать условия, чтобы транспорт передвигался из точки А в точку Б вовремя. А это весьма сложная задача», — подытожил губернатор.

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#россия
#транспорт
#правительство
#трассы
#маршруты
#московская область
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Андрей Воробьёв рассказал про роль образовательных кластеров
28 декабря 2023, 10:33

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Московской области за последний год было открыто 3 новых образовательных кластера. В Долгопрудном при Физтех-лицее начла работать самый крупный в РФ детский технопарк. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» рассказал, что в чем заключается роль этих кластеров.

«Ключевая миссия этих трех образовательных кластеров — делится новыми методиками, практиками преподавания, привлекать учителей. Там в кампусах проживают одаренные дети со всей нашей любимой страны. В Физтех-лицее это порядка 57 регионов, в гимназии Примакова 50 регионов», — заявил Воробьёв.
Дети учатся бесплатно, так как что имеют достижения в какой-либо дисциплине. Они участники олимпиад или победители.

«Мы наращиваем возможности этой образовательной среди, и другие школы и детские сады приезжают в эти детские центры, для того чтобы обмениваться практиками. Считаем, это очень важным и полезным в подготовке такого мощного системного образования», — отметил губернатор.
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#губернатор
#школы
#технопарк
#физтех
#дети
#московская область
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Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей в Московской области
28 декабря 2023, 10:29

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области в интервью с «Россия 24» рассказал какие меры поддержки будут работать в регионе в 2024 году.
С каждым годом в Московской области увеличивается количество новых учеников. Для комфортного обучения подрастающего поколения происходит постоянный поиск квалифицированных специалистов.

«Подмосковье растет. Каждый год мы видим плюс сорок тысяч новых учеников. Каждый год мы строим новые детсады и школы. И поэтому потребность в новый квалифицированных специалистов растет.<…> С 2024 года мы усиливаем поддержку учителей, для того чтобы каждый из них когда приезжал мог не думать о проживании. Мы предусмотрели определенные подъемные, чтобы в новые школы приглашать дополнительно педагогов. Новый проект мы будет реализовать наравне с поддержкой здравоохранения. В Подмосковье также действуют ипотечные программы для молодых специалистов», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что новые программы будут направлены на привлечение молодых педагогов в Подмосковье и помочь им в приобретение жилья для дальнейшего комфортного прибывания в регионе.

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#губернатор
#школы
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#педагоги
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Мужчина с большим пенисом столкнулся с неожиданной проблемой
Daily Star: мужчина не может завести знакомства из-за большого полового органа
28 декабря 2023, 07:45

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

В Великобритании фитнес-тренер Каллум Лайон пожаловался, что столкнулся с неожиданной проблемой из-за размера полового органа. Об этом пишет Daily Star.

Он рассказал, что давно перестал употреблять алкоголь, с тем пор ему сложнее найти девушку. Он хотел познакомиться с кем-то в интернете, но внезапно у него на пути возникла внезапная проблема. Его анкеты удалили с сайтов и приложений для знакомств.

Причиной блокировки аккаунтов стала фото, где он стоит перед зеркалом в спортивных штанах, которые выделяют размер его гениталий. Мужчина все равно планирует восстанавливать странички на сайтах знакомств.

«Меня не должны наказывать за то, что я не могу исправить. Множество женщин выставляют напоказ свои части тела, но удаляют меня», — выразил мнение Каллум.

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