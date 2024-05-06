Киселев призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве военкора Бентли

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве американского журналиста Рассела Бентли с позывным Техас, передает РИА Новости.
По его словам, убийство военного корреспондента должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
12 апреля стало известно о пропаже Бентли. Министерство внутренних дел Донецкой народной республики (ДНР) объявило его в розыск, а 19 апреля жена журналиста сообщила, что Бентли погиб. Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что его смерть – потеря для ДНР.
Читайте также:
Подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его смерти
В зоне СВО погиб Денис Таранов, поджегший областное правительство в Мурманске
«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – заявил он.
12 апреля стало известно о пропаже Бентли. Министерство внутренних дел Донецкой народной республики (ДНР) объявило его в розыск, а 19 апреля жена журналиста сообщила, что Бентли погиб. Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что его смерть – потеря для ДНР.
Читайте также:
Подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его смерти
В зоне СВО погиб Денис Таранов, поджегший областное правительство в Мурманске
Александр Климов