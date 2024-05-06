Подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали

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Подозреваемых в убийстве солдата-добровольца Рассела Бентли, известного по позывному Техас, взяты под стражу и дают признательные показания, передает Telegram-канал «Русская весна» со ссылкой на адвоката вдовы убитого.
Многие подробности не разглашаются, поскольку расследование ведется в тайне. Известно, что гибель американца расследуют следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.
О смерти Техаса стало известно в конце апреля. 12 апреля МВД ДНР сообщило, что Рассел Бентли пропал в Донецке. Министерство попросило всех, кто знает, где он находится, обратиться в милицию. Гражданин США также был объявлен в розыск.
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«Негодяи, которые совершили данное преступление, – я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать», – рассказал адвокат.
О смерти Техаса стало известно в конце апреля. 12 апреля МВД ДНР сообщило, что Рассел Бентли пропал в Донецке. Министерство попросило всех, кто знает, где он находится, обратиться в милицию. Гражданин США также был объявлен в розыск.
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Александр Климов