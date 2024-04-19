В зоне СВО погиб Денис Таранов, поджегший областное правительство в Мурманске

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В зоне СВО погиб Денис Таранов, закидавший здание областного правительства в Мурманске коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что мужчина служил в зоне боевых действий матросом. Погиб он при исполнении воинского долга. Родные рассказали, что Денис сам захотел подписать контракт с Вооруженными силами РФ и отправиться в зону СВО. Они отметили, что он находился там с лета 2023 года.
Напомним, что в ночь на 1 октября 2021 года Таранов бросил в двери правительства Мурманской области две бутылки с зажигательной смесью. Это привело к возгоранию. ФСБ задержала подозреваемого в поджоге. Он признался в преступлении. Суд приговорил его к принудительным работам на один год и девять месяцев.
Ранее полковник СБУ заявил, что в мире нет столько систем ПВО, чтобы прикрыть всю территорию Украины от российских ударов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что в ночь на 1 октября 2021 года Таранов бросил в двери правительства Мурманской области две бутылки с зажигательной смесью. Это привело к возгоранию. ФСБ задержала подозреваемого в поджоге. Он признался в преступлении. Суд приговорил его к принудительным работам на один год и девять месяцев.
Ранее полковник СБУ заявил, что в мире нет столько систем ПВО, чтобы прикрыть всю территорию Украины от российских ударов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова