Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его смерти

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Американский доброволец, известный под позывным «Техас», Рассел Бентли, погиб в Донецке, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его супругу.
Отмечается, что он воевал на стороне России с 2014 года и вел YouTube-блог о преступлениях Украины и США.
В последнее время работал военным корреспондентом агентства Sputnik. Согласно заявлению батальона «Восток», где он служил, Бентли был похищен неизвестными военными.
Его жена и коллеги утверждают, что его приняли за шпиона. Он исчез 8 апреля во время обстрела, когда отправился помогать пострадавшим. МВД ДНР объявило его в розыск, СК возбудил дело о его пропаже.
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В последнее время работал военным корреспондентом агентства Sputnik. Согласно заявлению батальона «Восток», где он служил, Бентли был похищен неизвестными военными.
Его жена и коллеги утверждают, что его приняли за шпиона. Он исчез 8 апреля во время обстрела, когда отправился помогать пострадавшим. МВД ДНР объявило его в розыск, СК возбудил дело о его пропаже.
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Артем Кузьмин