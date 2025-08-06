Трудовая инспекция в российском регионе вступилась за права стриптизёрш

06 августа 2025, 16:24

Трудовая инспекция Нижегородской области наказала стриптиз-клуб за нарушения

Фото: Istock/Olesia Alistratova

Трудовая инспекция Нижегородской области выявила нарушения в одном из стрип-клубов и обязала организацию оформить трудовые договоры с танцовщицами. Информация об этом появилась в Telegram-канале службы.





Госинспекция труда Нижегородской области выявила нарушения трудовых прав сотрудниц клуба Barin. Проверка показала, что работодатель заменял официальные трудовые отношения гражданско-правовыми договорами.



Повторная проверка подтвердила, что ООО «Барин Клаб» оформляла танцовщиц как самозанятых, нарушая закон. Инспекция обязала клуб заключить трудовые договоры с восемью работницами и устранить все нарушения.

«Продолжаем работу с организацией до полного восстановления и защиты прав работников и устранения фактов нелегальной занятости», — сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.