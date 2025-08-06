Автоэксперт Кадаков объяснил, как продлить ресурс двигателя машины

06 августа 2025, 16:01

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Долговечность двигателя машины зачастую зависит не от бренда или страны производства, а от условий эксплуатации. Об этом в беседе с «Татар-информ» сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.





По его мнению, говорить о том, что китайские машины имеют свою специфику ресурса двигателей бессмысленно.





«Японские, корейские – все моторы практически бензиновые», — отметил эскперт.