Автоэксперт Кадаков объяснил, как продлить ресурс двигателя машины
Долговечность двигателя машины зачастую зависит не от бренда или страны производства, а от условий эксплуатации. Об этом в беседе с «Татар-информ» сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
По его мнению, говорить о том, что китайские машины имеют свою специфику ресурса двигателей бессмысленно.
«Японские, корейские – все моторы практически бензиновые», — отметил эскперт.
Чтобы двигатель прослужил дольше, нужно уделять особое внимание его качественному обслуживанию и эксплуатации, заключил Кадаков.
До этого эксперт Попов назвал главные минусы мощных двигателей в автомобилях. Подробнее читайте в материале «Радио 1».