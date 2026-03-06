«Очень галантно, но опасно»: В Госдуме оценили идею сократить пятницу для женщин

06 марта 2026, 12:11

Депутат Бессараб: экономика РФ не готова к сокращению рабочего дня для женщин

Фото: Istock/Oleg Elkov

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о сокращённом рабочем дне для женщин по пятницам с сохранением средней зарплаты.





В разговоре с RT парламентарий назвала такую инициативу в преддверии 8 Марта «очень галантной». Однако Бессараб обратила внимание, что подобные нормы уже существуют в Трудовом кодексе.



Например, для женщин в селе закон предусматривает сокращённую 36-часовую неделю, так как они дополнительно ведут хозяйство и ухаживают за домом. По мнению Светланы Викторовны, распространение этой меры на всех женщин может создать для них проблемы на рынке труда, так как «им вновь будет сложно конкурировать с мужчинами».

«Я думаю, что пока мы не готовы. Наша экономика не готова к таким перестройкам», — заключила Бессараб.