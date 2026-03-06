В Госдуме предложили ввести новое требование для въезда мигрантов в Россию
Депутат Миронов предложил ввести обязательное ДМС для въезда мигрантов в Россию
Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать мигрантов покупать полисы ДМС в РФ для въезда в страну. Как сообщает 360.ru, так депутат прокомментировал решение суда ЕАЭС: государства не обязаны выдавать полисы ОМС членам семей мигрантов.
Миронов напомнил, что для получения страховки иностранец должен официально трудоустроиться, а работодатель — платить за него взносы не менее трёх лет. Этим требованиям большинство приезжих не соответствуют.
«Ничего страшного, пусть покупают полисы добровольного медстрахования, в том числе для женщин — по ведению беременности и родам», — заявил парламентарий.Оптимальным решением политик считает вахтовый метод, при котором работодатель приглашает сотрудника на срок и обеспечивает его медобслуживание, а мигрант не привозит семью.
Но пока эти нормы не ввели, достаточно требовать полис ДМС на границе. Миронов подчеркнул, что приобретать его лучше заранее через филиалы российских страховых компаний в других странах, что соответствует международной практике.