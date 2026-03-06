В Госдуме предложили ввести новое требование для въезда мигрантов в Россию

06 марта 2026, 14:09

Депутат Миронов предложил ввести обязательное ДМС для въезда мигрантов в Россию

Фото: Istock/mirsad sarajlic

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать мигрантов покупать полисы ДМС в РФ для въезда в страну. Как сообщает 360.ru, так депутат прокомментировал решение суда ЕАЭС: государства не обязаны выдавать полисы ОМС членам семей мигрантов.





Миронов напомнил, что для получения страховки иностранец должен официально трудоустроиться, а работодатель — платить за него взносы не менее трёх лет. Этим требованиям большинство приезжих не соответствуют.

«Ничего страшного, пусть покупают полисы добровольного медстрахования, в том числе для женщин — по ведению беременности и родам», — заявил парламентарий.