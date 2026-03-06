Жительницы Петербурга составили антирейтинг подарков на 8 Марта

06 марта 2026, 12:39

SOKOLOV: Жительницы Петербурга не хотели бы получить на 8 Марта весы

Фото: iStock/Marfffa

Жительницы Петербурга меньше всего в качестве подарка на 8 Марта хотели бы получить напольные весы и антивозрастную косметику. Об этом говорят результаты опроса ювелирного бренда SOKOLOV.





Согласно исследованию, большинство (82%) мужчин в первую очередь поздравляют любимую женщину. Далее идут мамы (60%), сестры (30%), дочери (21%) и бабушки (14%). 62% опрошенных покупают подарки коллегам, а 22% — подругам.



Так, 83% мужчин в качестве подарка на 8 Марта выбирают цветы, при этом 47% респондентов воспринимают букеты в качестве дополнения к основному подарку. Однако только 23% женщин хотели бы получить цветы как главный подарок. 20% рассчитывают на праздничный ужин, поездку или поход на концерт. 14% петербурженок ждут украшения, 8% хотят деньги или технику. А 5% опрошенных были бы не против, если бы в качестве подарка им закрыли кредит.





«В антирейтинге подарков — напольные весы, одежда или косметика «без запроса», вещи низкого качества, абонемент в тренажерный зал, кухонная техника «для пользы», посуда, нижнее белье без предварительного обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства», — приводит «Петербургский дневник» данные опроса.