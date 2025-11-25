Китаец победил в конкурсе лежания, пробыв на матрасе больше 33 часов

25 ноября 2025, 14:57

Фото: iStock/LightFieldStudios

23-летний житель Китая стал победителем необычного конкурса, организованного производителем матрасов в городе Баотоу (Внутренняя Монголия). Участники должны были как можно дольше лежать на матрасе, не вставая, не садясь и не выходя в туалет. Победитель продержался 33 часа 35 минут.