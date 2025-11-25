Китаец победил в конкурсе лежания, пробыв на матрасе больше 33 часов
23-летний житель Китая стал победителем необычного конкурса, организованного производителем матрасов в городе Баотоу (Внутренняя Монголия). Участники должны были как можно дольше лежать на матрасе, не вставая, не садясь и не выходя в туалет. Победитель продержался 33 часа 35 минут.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», конкурс, прошедший 15 ноября, вдохновлён концепцией «lying flat» — «лечь и ничего не делать», популярной среди китайской молодёжи как протест против перегрузок и высокой социальной конкуренции. По правилам участники могли переворачиваться, читать, пользоваться телефоном и есть, но в туалет выходить было нельзя, поэтому многие пришли в подгузниках. Из 240 зарегистрированных участников до финала дошли только трое.
Финальный этап включал поднятие рук и ног одновременно, и дольше всех выдержал 23-летний парень, идею участвовать в конкурсе ему подсказала девушка. Победитель получил 3 000 юаней (около 33 тыс. рублей), а призы за второе и третье места составили 2 000 и 1 000 юаней соответственно. Часть выигрыша он потратит на ужин с друзьями, которые поддерживали его во время конкурса.
