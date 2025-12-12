Китаец заболел после сна на кровати умершей матери из-за вируса
Житель провинции Чжэцзян едва не умер после того, как стал спать в кровати своей покойной матери. Мужчина следовал местной традиции — родственники должны 35 дней находиться на кровати усопшего, чтобы душа спокойно отправилась в загробный мир.
Как сообщает China Morning Post, на десятый день мужчина почувствовал слабость, у него появились мышечные боли, диарея и рвота. В больнице врачи обнаружили вирус, переносимый клещами, предположительно зараженный через предметы дома после смерти 86-летней матери.
После медицинского вмешательства состояние мужчины улучшилось.
