Достижения.рф

Китаец заболел после сна на кровати умершей матери из-за вируса

Фото: iStock/sudok1

Житель провинции Чжэцзян едва не умер после того, как стал спать в кровати своей покойной матери. Мужчина следовал местной традиции — родственники должны 35 дней находиться на кровати усопшего, чтобы душа спокойно отправилась в загробный мир.



Как сообщает China Morning Post, на десятый день мужчина почувствовал слабость, у него появились мышечные боли, диарея и рвота. В больнице врачи обнаружили вирус, переносимый клещами, предположительно зараженный через предметы дома после смерти 86-летней матери.

После медицинского вмешательства состояние мужчины улучшилось.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0