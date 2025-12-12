Китаец заболел после сна на кровати умершей матери из-за вируса

12 декабря 2025, 18:49

Фото: iStock/sudok1

Житель провинции Чжэцзян едва не умер после того, как стал спать в кровати своей покойной матери. Мужчина следовал местной традиции — родственники должны 35 дней находиться на кровати усопшего, чтобы душа спокойно отправилась в загробный мир.