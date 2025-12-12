Мать держала приёмную дочь-инвалида в собачьей будке
В Техасе полиция арестовала 60-летнюю Кэнди Томпсон по обвинению в похищении и жестоком обращении. Об этом сообщает издание Mirror.
Правоохранители обнаружили её 22-летнюю приёмную дочь с инвалидностью в металлической клетке во дворе дома в городе Ансон. Сосед вызвал полицию после того, как услышал крики и снял видео, на котором девушка кричит: «Мне страшно». Томпсон заявила ему, что девушка ломает вещи.
Полиция освободила пострадавшую. Кэнди Томпсон предъявили обвинения в похищении, причинении вреда здоровью инвалида и халатности. Девушку доставили в больницу, оказали помощь и выписали.
Как сообщили в полиции, Томпсон и её покойный супруг усыновили девочку в детстве. Сколько времени она провела в клетке, следствие не установило.
