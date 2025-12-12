Мать держала приёмную дочь-инвалида в собачьей будке

12 декабря 2025, 17:58

В Техасе 60-летнюю женщину обвиняют в содержании приёмной дочери в клетке

Фото: Istock/MBPROJEKT_Maciej_Bledowski

В Техасе полиция арестовала 60-летнюю Кэнди Томпсон по обвинению в похищении и жестоком обращении. Об этом сообщает издание Mirror.