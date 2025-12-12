Туриста нашли мёртвым в холодильнике круизного лайнера после 33 коктейлей

12 декабря 2025, 18:19

Фото: iStock/Siewwy84

На круизном лайнере Navigator of the Seas компании Royal Caribbean в холодильнике обнаружили тело туриста Майкла Вирджила из Флориды, который перед этим выпил 33 коктейля. Об этом сообщает New York Post.