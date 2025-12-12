Туриста нашли мёртвым в холодильнике круизного лайнера после 33 коктейлей
На круизном лайнере Navigator of the Seas компании Royal Caribbean в холодильнике обнаружили тело туриста Майкла Вирджила из Флориды, который перед этим выпил 33 коктейля. Об этом сообщает New York Post.
Его невеста Конни Агилар утверждает, что сотрудники судна сами положили мужчину в холодильник. Она просила компанию вернуться в порт Лонг-Бич, однако судно продолжило маршрут. Женщина с сыном-аутистом была вынуждена оставаться на лайнере несколько дней после трагедии.
Экспертиза показала уровень алкоголя в крови Вирджила 0,182–0,186 процента, что само по себе не опасно для жизни. По мнению адвоката Кевина Хейнса, причиной смерти стало удушение: сотрудники круизной компании якобы пытались удержать мужчину, надавливая на него своим весом.
