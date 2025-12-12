Бывший руководитель проекта Минобороны арестован за взятку более 12 млн рублей

12 декабря 2025, 18:34

Суд арестовал Сергея Троценко, бывшего главу проекта подразделения по сопровождению контрактов предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Вместе с ним обвиняется начальник обособленного подразделения Военно-строительного комплекса Дмитрий Сюртуков.