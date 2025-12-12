Бывший руководитель проекта Минобороны арестован за взятку более 12 млн рублей
Суд арестовал Сергея Троценко, бывшего главу проекта подразделения по сопровождению контрактов предприятия «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Вместе с ним обвиняется начальник обособленного подразделения Военно-строительного комплекса Дмитрий Сюртуков.
Как сообщает «Лента.ру», в 2020–2023 годах между государственным заказчиком и компанией «Комплитстрой групп» был заключен контракт на строительство объекта в Калининградской области стоимостью более 230 миллионов рублей. Контроль за выполнением работ возлагался на Троценко и Сюртукова.
Обвиняемые получили от бизнесмена взятку деньгами и автомобилем Lexus на сумму свыше 12 миллионов рублей в обмен на покровительство при выполнении контракта. Информация о преступлении поступила от самого взяткодателя, главы «Комплитстрой групп».
