Собака сбила с ног двух лыжниц во время гонки на чемпионате России
Собака сбила двух спортсменок во время марафона на 50 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС.
Животное выбежало на трассу на седьмом круге из тринадцати и бросилось под ноги лидерам гонки Арине Кусургашевой и Алине Кудисовой. Обе спортсменки потеряли равновесие и упали.
Кудисова долго не могла подняться и в итоге была вынуждена сойти с дистанции. Кусургашева продолжила гонку и финишировала седьмой. Чемпионкой стала Евгения Крупицкая.
Это не первый подобный случай за последнее время. На прошлой неделе собака выбегала на трассу во время финала Кубка России по биатлону в Златоусте и какое-то время преследовала Карима Халили.
Читайте также: