В Приморье тигр растерзал двух крупных псов во дворе дома

08 марта 2026, 12:09

Фото: iStock/Murmakova

В Приморье тигр проник на частное подворье и растерзал двух крупных псов, сидевших на цепи. Об этом сообщает NEWS.VL.





Трагедия произошла 7 марта в селе Березовка. Хозяйка собак Елена рассказала, что муж каждое утро проверяет животных, но в этот раз будки оказались пусты. Как выяснилось, хищник перелез через забор, сорвал собак с цепей и съел их в огороде за баней. При этом хозяева не слышали никакого шума. Следы вели от тайги через мостик прямо по центральной улице.



Спустя час на место приехали сотрудники охотнадзора и полиции. Инспекторы несколько недель пытаются поймать тигра, который 15 февраля насмерть задавил молодого человека. Они осмотрели трупы псов, установили ловушку с приманкой и призвали жителей быть осторожными.



Как отметил один из инспекторов, в окрестностях Березовки и Извилинки обитают четыре особи. Размер следа указывает на то, что собак загрыз самец, возможно тот же, что напал на человека. Хищника пообещал поймать, а местным посоветовали не оставлять животных на улице.



Хозяева тяжело переживают потерю. Заметив это, один из инспекторов предложил женщине забрать пса, которого используют как приманку.

«Он такой красивый, и у него глаза разного цвета. Мне его так жалко, что ему придется столкнуться с тигром», — сквозь слезы ответила она.