На Тайване обезьяна пробралась в дом, украла еду и ударила хозяйку
В городе Гаосюн две обезьяны проникли в жилой дом и украли еду. Об этом сообщает агентство Jam Press.
По словам хозяйки, животные пробрались на кухню ранним утром и начали искать еду, пока ее дети спали рядом. Женщина проснулась от шума, заметила незваных гостей и взяла палку, чтобы их прогнать.
К тому моменту обезьяны уже выбежали из дома и уселись на стене возле входа. Одна из них успела схватить со стола яичный рулет и начала есть его.
Когда женщина подошла ближе, животное неожиданно ударило ее по голове и убежало. От неожиданности хозяйка споткнулась, однако сумела удержать равновесие и не получила серьезных травм. После произошедшего женщина заявила, что не боится обезьян, но планирует приобрести средства защиты, чтобы предотвратить новые визиты животных.
