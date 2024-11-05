Китаец завел четырех любовниц в том же доме, где жил со своей женой

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В Китае женатый мужчина завел четырех любовниц в одном и том же жилом комплексе. Об этом информирует South China Morning Post.
Китаец Сяоцзюнь родился в бедной семье, однако некоторое время он выдавал себя за наследника крупного состояния, в результате чего ему удалось обмануть пятерых женщин, включая свою супругу Сяоцзя. Примечательно, что все они жили в одном жилом комплексе, не зная друг о друге.
После рождения ребенка жена выгнала мужчину, узнав правду о его происхождении. Китаец не отчаялся и завел отношения с четырьмя другими женщинами, используя ту же схему обмана.
Мошенничество раскрылось, когда одна из обманутых женщин обратилась в правоохранительные органы. Жена Сяоцзюня и одна из любовниц мужчины узнали о его двойной жизни благодаря звонку из полиции, когда гуляли во дворе с детьми.
В итоге китайца приговорили к 9,5 годам тюрьмы за мошенничество, двоеженство и кражу. У преступника также конфисковали 280 тыс. юаней для возврата пострадавшим.
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После рождения ребенка жена выгнала мужчину, узнав правду о его происхождении. Китаец не отчаялся и завел отношения с четырьмя другими женщинами, используя ту же схему обмана.
Мошенничество раскрылось, когда одна из обманутых женщин обратилась в правоохранительные органы. Жена Сяоцзюня и одна из любовниц мужчины узнали о его двойной жизни благодаря звонку из полиции, когда гуляли во дворе с детьми.
В итоге китайца приговорили к 9,5 годам тюрьмы за мошенничество, двоеженство и кражу. У преступника также конфисковали 280 тыс. юаней для возврата пострадавшим.
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Екатерина Коршунова