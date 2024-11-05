Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов

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Москвичка заказала убийство сына, насмотревшись криминальных сериалов. Об этом сообщает kp.ru.
68-летняя пенсионерка решила избавиться от сына, который требовал от нее вернуть ему две его квартиры. Выяснилось, что недвижимость он сам переписал на мать во время отбытия им 16-летнего срока за незаконный сбыт наркотиков. За этот период мать успела продать две из четырех квартир сына. При этом, по мнению мужчины, женщина сильно продешевила при продаже недвижимости.
Регулярные ссоры из-за жилья подтолкнули пенсионерку к решению убить сына. В этом ей вызвалась помочь подруга, которая продавала мясо на рынке. Она уговорила знакомого силовика стать киллером, пообещав ему за преступление миллион рублей. Подруге-заказчице посредница назвала сумму в два раза больше, прибавив еще один миллион за свои услуги.
Правоохранитель рассказал о поступившем ему заказе полицейским, которые инсценировали убийство. Сын старушки был поражен, что мать заказала его убийство и согласился подыграть оперативникам.
Гримеры нанесли ему на лицо следы крови, а силовики сфотографировали его лежащим на снегу. При передаче денег заказчица и посредница были задержаны.
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Регулярные ссоры из-за жилья подтолкнули пенсионерку к решению убить сына. В этом ей вызвалась помочь подруга, которая продавала мясо на рынке. Она уговорила знакомого силовика стать киллером, пообещав ему за преступление миллион рублей. Подруге-заказчице посредница назвала сумму в два раза больше, прибавив еще один миллион за свои услуги.
Правоохранитель рассказал о поступившем ему заказе полицейским, которые инсценировали убийство. Сын старушки был поражен, что мать заказала его убийство и согласился подыграть оперативникам.
Гримеры нанесли ему на лицо следы крови, а силовики сфотографировали его лежащим на снегу. При передаче денег заказчица и посредница были задержаны.
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Екатерина Коршунова