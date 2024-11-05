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Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых

В Приангарье женщина заплатила аферистам «штраф» за просмотр видео для взрослых
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Приангарье злоумышленники выманили деньги у 64-летней пенсионерки за просмотр видео для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Пожилая женщина приехала в Братск в гости и решила посмотреть видео для взрослых в интернете. Увидев, что за просмотр видео нужно заплатить, она закрыла страницу и больше не заходила на сайт.

На следующий день на телефон пенсионерки пришло уведомление, присланное якобы от правоохранителей. В нем преступники пригрозили женщине уголовной ответственностью и блокировкой IP за просмотр видео для взрослых, если она не заплатит «штраф» по указанной ссылке.



Жертва мошенников перешла по ссылке и заплатила 8,5 тыс рублей. После этого она осознала, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

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«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии
Мужчина заживо сжег жену во время ссоры в общежитии в Ногинске
05 ноября 2024, 13:26

Фото: iStock/artolympic

В подмосковном Ногинске правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своей жены с особой жестокостью. Мужчина облил жену бензином и поджег во время ссоры. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября. В общежитии между супругами на бытовой почве возник конфликт. В процессе ссоры мужчина облил женщину бензином, а затем поджег. С термическими ожогами всего тела пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение, где спустя некоторое время она скончалась.

Согласно информации ведомства, мужчина регулярно ссорился со своей женой. Следствие намерено ходатайствовать перед городским судом о заключении мужчины под стражу.

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В Петербурге цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо икры
Петербургской пенсионерке продали 40 банок коллагеновых шариков вместо икры
05 ноября 2024, 12:30

Фото: iStock/Andrej Filonenko

Петербургские правоохранители задержали братьев-цыган, которые обманули пожилую женщину и продали ей 40 банок коллагеновых шариков под видом красной икры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В конце октября в правоохранительные органы обратилась 66-летняя пенсионерка из поселка Стрельна. По ее словам, незнакомец на Фронтовой улице предложил ей купить 40 банок красной икры по выгодной цене.

Согласно информации следствия, женщина отдала мошеннику 37 тысяч рублей, но придя домой и открыв для пробы одну банку, пенсионерка обнаружила подделку. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.

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СК установил обстоятельства хищения еще одного имущественного комплекса МО РФ
05 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/blinow61

СК РФ установил хищение еще одного имущественного комплекса Минобороны РФ в Москве, стоимость которого превышает 700 млн рублей. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Главное военное следственное управление СК РФ продолжает расследовать уголовное дело по делу о совершении крупного мошенничества экс-начальником управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николаем Грачевым, бывшим конкурсным управляющим ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны РФ, Алексеем Асташкиным, Евгением Потаповым и предпринимателем Сергеем Овчинниковым.

Следствие установило, что в 2021 году Асташкин с Грачевым под непосредственным контролем Овчинникова похитили в Москве имущественный комплекс, который состоит из 24 объектов недвижимости. Общая их стоимость составляет более 700 миллионов рублей. Это удалось сделать при незаконной реализации процедуры банкротства подведомственного МО РФ предприятия ОАО «Строительное управление Московского региона».

Следствие уже установило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе. В настоящее время Овчинников объявлен в розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей.

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Дочь экс-солистки «Миража» Наталии Гулькиной стала жертвой педофила в школе
Певица Гулькина: учитель в школе дочери насиловал детей
05 ноября 2024, 11:48

Фото: iStock/Angela940

Дочь певицы Наталии Гулькиной училась в школе, где преподавал педофил. Об этом женщина рассказала в интервью на шоу телеканала НТВ.
Уточняется, что дочь бывшей солистки группы «Мираж» Яна в школьные годы стала жертвой педофила, который был учителем по ЛФК.

Гулькина пояснила, что мужчина насиловал детей на своей даче. Яне удалось избежать надругательства, но от неприятного инцидента уберечься не получилось.

Поле травмы школьнице временно запретили посещать уроки физической культуры и перенаправили на ЛФК. В один из дней мужчина отвел девочку в кабинет и заставил раздеться, чтобы якобы сделать Яне массаж.

«Я так понимаю, что он ее пожамкал. Моя дочь рыдала несколько дней и просила перевести ее обратно на уроки физкультуры» — пояснила Гулькина.

Обо всех преступлениях стало известно только в 2023 году, когда педагог был арестован.

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Арестованный за взятку генерал-майор Мирзаев пожаловался на условия в изоляторе
05 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Арестованный за крупную взятку замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался на плохие условия в изоляторе временного содержания. Об этом пишет Mash.
По данным издания, Мирзаев сообщил, что в изоляторе временного содержания к нему относились «хуже, чем к животному». Он также добавил, что сотрудники с ним обращались в грубой форме и даже повредили его вещи.

В настоящее время Мирзаев находится в СИЗО №4 «Медведь» и условиями содержания вполне доволен, а сокамерников назвал «интеллигентными людьми».

Об аресте Мирзаева стало известно 3 ноября. Он потребовал 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых конструкций, угрожая в противном случае разорвать контракт на 480 млн. В итоге, отмечает издание, компании пришлось перевести генералу деньги через посредника, их обоих задержали.

При этом адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, однако суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО до 2 января 2025 года.

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Житель Архангельска съел грибы и попал в реанимацию в Петербурге
05 ноября 2024, 11:31

Фото: iStock/PeopleImages

Житель Архангельска поужинал неизвестными грибами и попал в реанимацию в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным издания, 62-летнего жителя Петербурга госпитализировали в Боткинскую больницу с острым отравлением. Однако через некоторое время его в тяжелом состоянии перевели в реанимационное отделение в НИИ Джанелидзе.

Выяснилось, что мужчина употребил в пищу грибы. Пока не известно, какие именно грибы он съел и где.

Ранее сообщалось, что в Уфе произошло массовое отравление на предприятии «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Сообщается, что в результате инцидента пострадал 21 человек, десять были госпитализированы с различными симптомами.

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#рф
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В Уфе произошло массовое отравление на одном из предприятий, пострадали люди
В Уфе на предприятии произошло массовое отравление, пострадал 21 человек
05 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/Michael Abramov

В Уфе произошло массовое отравление на предприятии «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Об этом информирует Telegram-канал «РБК Уфа».
Сообщается, что в результате инцидента пострадал 21 человек, десять были госпитализированы с различными симптомами.

Расследование, проведенное Роспотребнадзором, установило, что источником инфекции стали сотрудники пищеблока предприятия. В настоящее время специалисты продолжают выяснять причины произошедшего и принимают меры для предотвращения дальнейших случаев отравления.

Ранее сообщалось, что получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве. Она подала заявление, в котором утверждает, что адвокат, представлявший её интересы, не выполнил своих обязательств по договору.

До этого стало известно, что квартира певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, чуть не сгорела в центре столицы из-за неисправного камина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#отравление
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В Подмосковье заживо сгорел бывший заместитель российского губернатора
MK.RU: в Подмосковье заживо сгорел бывший замгубернатора Тульской области
05 ноября 2024, 10:53

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В подмосковном Пушкинском городском округе экс-заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков заживо сгорел на своей даче. Об этом сообщает MK.RU.
Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с камином. Уточняется, что в момент происшествия с 73-летним бывшим чиновником в доме находилась знакомая, ей удалось спастись.

Напомним, Станислав Шеденков возглавлял администрацию Новомосковского района Тульской области. В 1996 году его назначили на должность заместителя губернатора региона. После чего он переехал в Москву, где занимал пост главы управы района Капотня, а также заместителя префекта Юго-Восточного округа.

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Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам за участие в СВО
05 ноября 2024, 10:48

Фото: iStock/Zolnierek

В Узбекистане Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в российской спецоперации в рядах ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Из документов следует, что мужчина в мае 2023 года уехал в Россию, чтобы заработать денег. Позже он заключил контракт с Минобороны РФ и после военной подготовки в феврале текущего отправился в зону СВО. Там он получил ранение. После лечения уехал обратно на родину.

Таким образом, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за наемничество. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. При этом суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием. В Узбекистане за наемничество предусматривается наказание от пяти до десяти лет.

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