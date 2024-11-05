Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых

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В Приангарье злоумышленники выманили деньги у 64-летней пенсионерки за просмотр видео для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Пожилая женщина приехала в Братск в гости и решила посмотреть видео для взрослых в интернете. Увидев, что за просмотр видео нужно заплатить, она закрыла страницу и больше не заходила на сайт.
На следующий день на телефон пенсионерки пришло уведомление, присланное якобы от правоохранителей. В нем преступники пригрозили женщине уголовной ответственностью и блокировкой IP за просмотр видео для взрослых, если она не заплатит «штраф» по указанной ссылке.
Жертва мошенников перешла по ссылке и заплатила 8,5 тыс рублей. После этого она осознала, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.
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На следующий день на телефон пенсионерки пришло уведомление, присланное якобы от правоохранителей. В нем преступники пригрозили женщине уголовной ответственностью и блокировкой IP за просмотр видео для взрослых, если она не заплатит «штраф» по указанной ссылке.
Жертва мошенников перешла по ссылке и заплатила 8,5 тыс рублей. После этого она осознала, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.
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Екатерина Коршунова