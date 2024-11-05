«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии

В подмосковном Ногинске правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своей жены с особой жестокостью. Мужчина облил жену бензином и поджег во время ссоры. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.