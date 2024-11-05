«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии

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В подмосковном Ногинске правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своей жены с особой жестокостью. Мужчина облил жену бензином и поджег во время ссоры. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября. В общежитии между супругами на бытовой почве возник конфликт. В процессе ссоры мужчина облил женщину бензином, а затем поджег. С термическими ожогами всего тела пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение, где спустя некоторое время она скончалась.
Согласно информации ведомства, мужчина регулярно ссорился со своей женой. Следствие намерено ходатайствовать перед городским судом о заключении мужчины под стражу.
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