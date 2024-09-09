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Китай выступил за мирное решение конфликта на Украине

Си Цзиньпин: необходимы благоприятные условия для решения украинского конфликта
09 сентября 2024, 16:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Китай надеется, что конфликтующие стороны все же смогут договориться и создадут все условия для окончания конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова передает CCTV.
«Мы надеемся, что все стороны конфликта совместными усилиями путем переговоров создадут необходимые благоприятные условия для урегулирования украинского кризиса», — заявил Си Цзиньпин.

Кроме того, он подчеркнул, что Китай приветствует любые действия, которые приведут конфликтующие стороны за стол мирных переговоров.



Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий.

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В правительстве ФРГ заявили о возможности переговоров Шольца и Путина
09 сентября 2024, 16:49

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт заявила о возможности переговоров канцлера Олафа Шольца с российским президентом Владимиром Путиным, по ее словам, конфликт на Украине нужно закончить как можно быстрее.
«Шольц без колебаний проведёт телефонный разговор с российским президентом, если сочтёт момент подходящим. Во всём мире есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее», — заявил Хебестрейт.

Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии, сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий. По данным издания, основной задачей Шольца является поднятие собственного имиджа за счет участия в урегулировании конфликта на Украине.

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#олаф шольц
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Премьер Словакии Фицо призвал мировое сообщество осудить нацистские символы ВСУ
09 сентября 2024, 16:36

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал международное сообщество осудить нацистскую символику среди ВСУ и признать, что такие подразделения Украины не должны существовать. Об этом он заявил во время посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь, сообщает новостное агентство TASR.
«Международное общество должно бы признать, что на Украине не могут воевать подразделения, которые используют нацистские знаки и которые часто именно так, судя по всем, и действуют», — возмутился Фицо.
По его словам, соответствующая информация умалчивается в западных СМИ из-за сложившейся геополитической ситуации.

Фицо также намекнул на лицемерие мирового сообщества, заявив, что пока все вокруг говорят о фашизме и нацизме, на Украине «бегают» подразделения с запрещенной символикой.
«Мы все говорим о фашизме, нацизме, но при этом молча терпим то, что по Украине бегают отряды, у которых полностью понятные обозначения, относящиеся к движениям, которые мы считаем сегодня опасными и запрещенными. Поскольку речь идет о геополитической борьбе, так это никому не важно», — пояснил словацкий премьер.
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#словакия
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Путин дополнил полномочия главы Минобороны Белоусова
Путин наделил главу Минобороны правом ограничивать доступ к гостайне
09 сентября 2024, 16:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наделил главу Минобороны дополнительными полномочиями, позволяющими устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на портале официальной и правовой информации.
Отмечается, что этим нововведением дополняется Положение о министерстве обороны России в части полномочий и задач министра.

Согласно указу, министр обороны Андрей Белоусов получает полномочия на установление порядка доступа россиян к сведениям, представляющим гостайну в структурах, подведомственных Минобороны.

Указ вступает в силу со дня его подписания президентом.

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В Иране опровергли заявления о поставках оружия России
Канаани опроверг данные о поставке Ираном оружия России для использовании на СВО
09 сентября 2024, 16:08

Фото: iStock/Rainer Puster

Тегеран не поставлял России оружие для использования в ходе СВО на Украине. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, слова которого приводит агентство Fars.
Он подчеркнул, что иранские власти категорически отвергают заявления о поставках оружия одной из сторон украинского конфликта.

По словам Канаани, те, кто обвиняет Тегеран в доставке вооружения сторонам конфликта, сами занимаются крупными поставками оружия Украине и дестабилизируют страну.

Ранее, 6 сентября, американский телеканал CNN заявил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования в зоне боевых действий на Украине.

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#иран
#россия
#украина
#сша
#оружие
#сво
#обвинение
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Сербия решительно выбрала укрепление отношений с Китаем
Вице-премьер Дачич: Сербия приняла решение об укреплении отношений с Китаем
09 сентября 2024, 15:37

Фото: iStock/rarrarorro

Сербия в свете глобальной нестабильности приняла решение об укреплении отношений с Китаем, который в настоящее время стал одним из лидеров в сфере безопасности. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич на полях Международного форума по глобальной безопасности в КНР.
Отметим, что заместитель главы правительства Сербии, который ранее был главой парламента страны и министерства иностранных дел, а также занимал посты заместителя и первого заместителя кабмина, принимает участие в Международном форме по глобальной безопасности в городе Лянъюньган в Китае.

Дачич подчеркнул, что данная конференция является показателем готовности Китая взять на себя роль одного из главных мировых лидеров в сфере безопасности. В связи с этим, Сербия на фоне мировой нестабильности приняла решение продолжить укрепление отношений и сотрудничества с Китаем.

Политик добавил, что страны связывает многолетняя дружба, выкованная экономическим сотрудничеством, взаимопониманием и доверием в важных вопросах.

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#сербия
#китай
#сотрудничество
#политика
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В Польше заявили о нейтрализации кибердиверсантов, якобы связанных с РФ и РБ
09 сентября 2024, 15:19

Фото: iStock/welcomia

Польские спецслужбы нейтрализовали кибердиверсантов, якобы связанных с Россией и Белоруссией. Об этом заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Галковский в беседе с журналистами. Доказательств причастности хакеров к РФ и РБ он приводить не стал.
«В последние дни благодаря сотрудничеству спецслужб удалось нейтрализовать группу диверсантов, которая имела определенные цели в Польше», — отметил польский вице-премьер.
Галковский не стал уточнять, кто именно стал жертвой кибератак загадочных хакеров, но добавил, что они пытались «выманивать деньги и склонять к сотрудничеству работников».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России о совершении кибератак звучат довольно часто, но никогда не аргументируются и не подкрепляются доказательствами, приводящими реальные факты совершения атак.

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#дмитрий песков
#нато
#рф
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Орбан анонсировал «заметное» мероприятие по украинской мирной инициативе
09 сентября 2024, 15:14

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал предстоящее «заметное» мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине. Об этом сообщает портал ATV.
В ходе закрытого выступления в городе Кетче в Венгрии Орбан заявил, что ранее анонсированная им миротворческая миссия продолжается. В данном направлении он активно работал летом, а в сентябре у этой инициативы будет какое-то «заметное» проявление, суть которого политик оставил в секрете.

Ранее, 2 июля, Орбан прибыл в Киев, где провёл переговоры по урегулированию украинского конфликта с президентом страны Владимиром Зеленским. После этого, 5 июля, он прибыл в Москву, где провёл аналогичные переговоры с президентом Владимиром Путиным. Затем, 8 июля, Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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#виктор орбан
#украина
#венгрия
#политика
#конфликт
#переговоры
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Глава МИД Бразилии Виейра подарил министру Лаврову футболку Жуниора
09 сентября 2024, 14:52

Фото: сайт Кремля

Глава МИД Бразилии Мауру Виейра подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову футболку Винисиуса Жуниора — известного бразильского футболиста. Об этом сообщает «Лента.ру». Необычный подарок был вручен во время встречи в Эр-Рияде, где проходило заседание Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Лавров поблагодарил бразильского коллегу за подарок и сказал, что Жуниор — один из его любимых футболистов.
«Он один из моих любимых», — улыбнувшись, сказал Лавров.
Ранее Лавров заявлял, что Ближний Восток оказался на пороге большой войны после того, как конфликт в секторе Газа ухудшил обстановку по всему региону. Он также подчеркнул, что без урегулирования ситуации в Газе проблему не решить.

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#конфликт
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#лавров
#бразилия
#футбол
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Дотком назвал Нуланд массовой убийцей из-за срыва переговоров России и Украины
Дотком назвал Нуланд массовой убийцей после срыва переговоров со стороны США
09 сентября 2024, 14:40

Фото: iStock/sb2010

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд «массовой убийцей» из-за срыва переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее в этот день появилась информация, что Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю* косвенно призналась, что Украина в 2022 году резко отказалась от заключения Стамбульских договорённостей с Россией после консультаций с США.

Дотком, комментируя слова Нуланд, назвал её «демоном» и «массовой убийцей», которая нагло смеётся в лицо всем украинцам, признавая свою причастность к срыву переговоров, которые могли бы предотвратить гибель более миллиона человек.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#сша
#украина
#россия
#переговоры
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