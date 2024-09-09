Китай выступил за мирное решение конфликта на Украине

Фото: сайт Кремля
Китай надеется, что конфликтующие стороны все же смогут договориться и создадут все условия для окончания конфликта. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его слова передает CCTV.
«Мы надеемся, что все стороны конфликта совместными усилиями путем переговоров создадут необходимые благоприятные условия для урегулирования украинского кризиса», — заявил Си Цзиньпин.
Кроме того, он подчеркнул, что Китай приветствует любые действия, которые приведут конфликтующие стороны за стол мирных переговоров.
Ранее издание La Repubblica со ссылкой на анонимный источник, приближенный к правительству и Социал-демократической партии Германии сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрабатывает собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, похожий на минские соглашения, который не исключает передачу России части украинских территорий.
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