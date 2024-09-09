Китай выступил за мирное решение конфликта на Украине

Сербия в свете глобальной нестабильности приняла решение об укреплении отношений с Китаем, который в настоящее время стал одним из лидеров в сфере безопасности. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич на полях Международного форума по глобальной безопасности в КНР.