«Оскорбил все народы Азии»: Китай осудил украинского посла в Японии

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Посол Украины в Японии Сергей Корсунский продемонстрировал неуважение к Китаю и оскорбил все азиатские народы, посетив храм Ясукуни в Японии. Об этом сообщает китайское издание China Daily.
Украинский посол посетил японский храм 3 сентября, когда Китай праздновал победу над японскими захватчикам в войне с 1931 по 1945 год. В тот же день украинское посольство в Японии сообщило, что «Корсунский отдал дань уважения мученикам, которые погибли за японскую нацию». Позже это сообщение удалили.
В храме Ясукуни, по сообщению China Daily, почитают японских преступников, которых осудил Международный военный трибунал.
Также в Китае заявили, что у украинских дипломатов нет даже элементарных знаний истории. Случившееся назвали серьезным нарушением принципов международного сообщества.
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В храме Ясукуни, по сообщению China Daily, почитают японских преступников, которых осудил Международный военный трибунал.
«Называть этих военных преступников мучениками, погибшими за Японию, является серьезным оскорблением чувств азиатских народов, включая китайский народ», – пишет издание.
Также в Китае заявили, что у украинских дипломатов нет даже элементарных знаний истории. Случившееся назвали серьезным нарушением принципов международного сообщества.
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Лия Мурадьян