Супретайфун «Яги» обрушился на Китай и Вьетнам – есть пострадавшие и погибшие

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Супретайфун «Яги» обрушился на Китай и Вьетнам. От разгула стихии в Китае уже пострадали более 90 человек и трое погибли. Об этом 7 сентября сообщает Центральное телевидение Китая.
Основной удар тайфуна пришелся на остров Хайнань и провинцию Гуандун. Сильный ветер и ливни обесточили населенные пункты, возникли перебои со связью и транспортным сообщением. Ущерб понесли больше миллиона человек. Местные власти эвакуируют людей из пострадавших населенных пунктов.
По данным местных СМИ, в зоне стихийного бедствия оказались 1,227 миллиона человек в провинциях Хайнань, Гуандун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Ранее «Яги» снес крышу стадиона «Уюаньхэ» в провинции Хайнань, где 15 сентября должен был выступать рэпер Канье Уэст.
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По данным местных СМИ, в зоне стихийного бедствия оказались 1,227 миллиона человек в провинциях Хайнань, Гуандун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Ранее «Яги» снес крышу стадиона «Уюаньхэ» в провинции Хайнань, где 15 сентября должен был выступать рэпер Канье Уэст.
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Лия Мурадьян